ETV Bharat / state

रेवाड़ी में करवा चौथ के दिन शराबी पति ने पत्नी-बेटी को लगाई आग, खुद भी झुलसा, घायलों का इलाज जारी

शराबी पति ने पत्नी को लगाई आग ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 12, 2025 at 11:05 AM IST | Updated : October 12, 2025 at 1:28 PM IST 3 Min Read

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. मामला करवा चौथ की रात का बताया जा रहा है, जब एक ओर देशभर में पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते के त्योहार करवा चौथ की धूम थी, तो वहीं दूसरी ओर शराब में धुत पति ने अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया. इतना ही नहीं जब बेटी बचाव करने के लिए आई तो पिता ने उसे भी जला दिया. इसके बाद नशे में धुत आरोपी पति ने खुद को भी आग लगा दी. पीड़ित महिला का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है. जबकि आरोपी व्यक्ति को भी रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया है. शराब के नशे में धुत होकर घर आया आरोपी: पुलिस ने बताया कि रेवाड़ी में रामपुरा गांव निवासी 38 वर्षीय अनीता अपनी बड़ी बेटी प्रिया और छोटे बेटे व अपने पति मनोज के साथ रहती है. पीड़ित महिला अनीता ने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था. रात को परिवार के लिए खाना बनाया और जब शराब के नशे में धुत होकर मनोज आया तो अनीता ने कहा कि कम से कम आज के दिन तो शराब पीकर नहीं आता. महिला ने जब अपने पति का विरोध किया तो उसने मारपीट करनी शुरू कर दी. शराबी पति ने पत्नी और बेटी को आग लगा दी (Etv Bharat)

Last Updated : October 12, 2025 at 1:28 PM IST