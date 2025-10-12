रेवाड़ी में करवा चौथ के दिन शराबी पति ने पत्नी-बेटी को लगाई आग, खुद भी झुलसा, घायलों का इलाज जारी
रेवाड़ी में शराबी पति ने पत्नी और बेटी को आग लगा दी. इसके बाद खुद को भी आग लगाई. तीनों घायलों का इलाज जारी है.
Published : October 12, 2025 at 11:05 AM IST|
Updated : October 12, 2025 at 1:28 PM IST
रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. मामला करवा चौथ की रात का बताया जा रहा है, जब एक ओर देशभर में पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते के त्योहार करवा चौथ की धूम थी, तो वहीं दूसरी ओर शराब में धुत पति ने अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया. इतना ही नहीं जब बेटी बचाव करने के लिए आई तो पिता ने उसे भी जला दिया. इसके बाद नशे में धुत आरोपी पति ने खुद को भी आग लगा दी. पीड़ित महिला का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है. जबकि आरोपी व्यक्ति को भी रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया है.
शराब के नशे में धुत होकर घर आया आरोपी: पुलिस ने बताया कि रेवाड़ी में रामपुरा गांव निवासी 38 वर्षीय अनीता अपनी बड़ी बेटी प्रिया और छोटे बेटे व अपने पति मनोज के साथ रहती है. पीड़ित महिला अनीता ने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था. रात को परिवार के लिए खाना बनाया और जब शराब के नशे में धुत होकर मनोज आया तो अनीता ने कहा कि कम से कम आज के दिन तो शराब पीकर नहीं आता. महिला ने जब अपने पति का विरोध किया तो उसने मारपीट करनी शुरू कर दी.
पति ने पत्नी और बेटी को लगाई आग: रात के करीब 11 बजे गुस्साए पति ने अपनी पत्नी के ऊपर थिनर छिड़ककर आग लगा दी. बेटी ने बचाने की कोशिश की तो उसे भी आग के हवाले कर दिया. जब उसके बेटे ने शोर मचाया तो पड़ोसी एकत्रित हो गए. महिला के पति ने खुद को भी आग लगा दी. पड़ोसियों ने इसकी शिकायत डायल 112 को दी. सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया.
घायलों का उपचार जारी: रामपुरा थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि "देर रात डायल 112 पर मामले की सूचना मिली थी. पति ने शराब के नशे में पत्नी और बेटी को आग लगा दी. महिला का इलाज रोहतक पीजीआई में जारी है. अभी शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी. आरोपी भी घायल है, उसका इलाज भी जारी है".
