पलामू: डालटनगंज रेलवे स्टेशन की पार्किंग में नशे में धुत कार सवार ने कई लोगों को रौंद दिया. इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं. जबकि दो बच्चियों की हालत गंभीर बनी हुई है. दोनों बच्चियों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है.
इधर, घटना के बाद लोगों ने कार सवार की जमकर पिटाई कर दी. नाराज लोगों ने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कार सवार को भीड़ से बचाया और उसे हिरासत में लेकर थाना ले गई. पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है.
दरअसल, डिहरी से चलकर बरकाकाना जाने वाली पैसेंजर डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी थी. ट्रेन से सैकड़ों की संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन से बाहर निकले थे. इसी क्रम में कार सवार एक व्यक्ति ने कई यात्रियों को रौंद दिया, जिसमें हैदरनगर थाना क्षेत्र के बंदुआ गांव की रहने वाली निधि कुमारी और बिहार के डेहरी की रहने वाली नैना कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गई. दोनों के परिजन मेदिनीनगर डिज्नीलैंड मेला देखने पहुंचे थे.
कार चालक की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी के रूप में हुई है. कार चालक पूरी तरह से नशे में धूत था. नशे में होने के कारण ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि कार चालक को हिरासत में लिया गया है. मामले में आगे की छानबीन की जा रही है. कार चालक नशे में था और उसने कई लोगों को रौंद दिया.
