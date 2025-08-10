Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

नशे में धुत कार चालक ने दो बच्चियों समेत कई लोगों को रौंदा, गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को जमकर पीटा - ROAD ACCIDENT

पलामू में एक कार सवार ने कई लोगों को रौंद दिया. इससे गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी.

drunk-car-driver-ran-over-many-people-in-palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2025 at 9:37 PM IST

2 Min Read

पलामू: डालटनगंज रेलवे स्टेशन की पार्किंग में नशे में धुत कार सवार ने कई लोगों को रौंद दिया. इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं. जबकि दो बच्चियों की हालत गंभीर बनी हुई है. दोनों बच्चियों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है.

इधर, घटना के बाद लोगों ने कार सवार की जमकर पिटाई कर दी. नाराज लोगों ने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कार सवार को भीड़ से बचाया और उसे हिरासत में लेकर थाना ले गई. पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है.

दरअसल, डिहरी से चलकर बरकाकाना जाने वाली पैसेंजर डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी थी. ट्रेन से सैकड़ों की संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन से बाहर निकले थे. इसी क्रम में कार सवार एक व्यक्ति ने कई यात्रियों को रौंद दिया, जिसमें हैदरनगर थाना क्षेत्र के बंदुआ गांव की रहने वाली निधि कुमारी और बिहार के डेहरी की रहने वाली नैना कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गई. दोनों के परिजन मेदिनीनगर डिज्नीलैंड मेला देखने पहुंचे थे.

कार चालक की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी के रूप में हुई है. कार चालक पूरी तरह से नशे में धूत था. नशे में होने के कारण ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि कार चालक को हिरासत में लिया गया है. मामले में आगे की छानबीन की जा रही है. कार चालक नशे में था और उसने कई लोगों को रौंद दिया.

पलामू: डालटनगंज रेलवे स्टेशन की पार्किंग में नशे में धुत कार सवार ने कई लोगों को रौंद दिया. इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं. जबकि दो बच्चियों की हालत गंभीर बनी हुई है. दोनों बच्चियों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है.

इधर, घटना के बाद लोगों ने कार सवार की जमकर पिटाई कर दी. नाराज लोगों ने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कार सवार को भीड़ से बचाया और उसे हिरासत में लेकर थाना ले गई. पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है.

दरअसल, डिहरी से चलकर बरकाकाना जाने वाली पैसेंजर डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी थी. ट्रेन से सैकड़ों की संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन से बाहर निकले थे. इसी क्रम में कार सवार एक व्यक्ति ने कई यात्रियों को रौंद दिया, जिसमें हैदरनगर थाना क्षेत्र के बंदुआ गांव की रहने वाली निधि कुमारी और बिहार के डेहरी की रहने वाली नैना कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गई. दोनों के परिजन मेदिनीनगर डिज्नीलैंड मेला देखने पहुंचे थे.

कार चालक की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी के रूप में हुई है. कार चालक पूरी तरह से नशे में धूत था. नशे में होने के कारण ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था. मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि कार चालक को हिरासत में लिया गया है. मामले में आगे की छानबीन की जा रही है. कार चालक नशे में था और उसने कई लोगों को रौंद दिया.

ये भी पढ़ें: पहले प्रेमिका के पति को बनाया दोस्त! फिर उतार दिया मौत के घाट

पहले पत्नी को डंडे से पीटा फिर गर्दन मरोड़कर कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

पहले दुष्कर्म की कोशिश! बाद में आरोपी जबरदस्ती ले जा रहा था अपने घर, नाबालिग ने कर ली आत्महत्या

For All Latest Updates

TAGGED:

कार चालक ने लोगों को रौंदाCAR DRIVER CRUSHED PEOPLE IN PALAMUPALAMUपलामू में सड़क हादसाROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.