लखनऊ: राजधानी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डीआरआई ने बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे दो यात्रियों के पास से भारी मात्रा में हाइड्रोपोनिक वीड गांजा बरामद किया है. दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. बरामद ड्रग्स के बारे में जांच-पड़ताल की जा रही है. पता लगाया जा रहा है कि बरामद गांजा कहां पहुंचाया जाना था, पकड़े गए दोनों यात्री तस्करी में कितने समय से लिप्त हैं और कितनी बार ड्रग्स ला चुके हैं. दोनों यात्री दिल्ली के रहने वाले हैं.

राज्य आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने बीते मंगलवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान संख्या IX 105 से बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे दो यात्रियों को रोका. पूछताछ के दौरान दोनों यात्रियों ने भारी मात्रा में बैंकॉक से तस्करी कर लाए गए हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) होने की बात कबूल की. दोनों यात्रियों के बैगेज की तलाशी ली गई तो 23.935 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. बरामद गांजा का बाजार मूल्य लगभग 24 करोड़ रुपये अनुमानित है.

हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त कर दोनों यात्रियों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. लखनऊ एयरपोर्ट पर चोरी छिपे मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर सक्रिय हैं. पूर्व में भी अप्रैल में दुबई से आई युगांडा की महिला के पास है 25 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद हुई थी.

इसके अलावा पूर्व में बैंकॉक तथा दुबई से आए यात्रियों के पास से चार करोड़ 15 करोड़ तथा 25 करोड़ की ड्रग्स बरामद हो चुकी है. कस्टम विभाग की सतर्कता की वजह से लखनऊ एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी तो कम हुई है लेकिन, अब तस्करों ने लखनऊ को मादक पदार्थो की तस्करी का नया केंद्र बनाना शुरू कर दिया है.

यह भी पढ़ें: विंटेज कार नहीं, ये पानदान है जनाब; लखनऊ के शेखजादों की विरासत का हिस्सा, दिलकश बनावट-कारीगरी, आप भी जानिए इसकी कहानी