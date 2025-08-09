अंबाला: हरियाणा में नशा तस्करी के मामलों में इजाफा हो रहा है. पुलिस ने जगह-जगह नशे की रोकथाम के लिए अभियान चलाए हुए हैं. बावजूद इसके नशेड़ियों के हौसले बुलंद है. राज्य में नशे की रोकथाम के लिए सरकार भी कई अहम काम कर रही है. लेकिन नशा तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला अंबाला से सामने आया है, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है. पुलिस ने दो करोड़ की हेरोइन बरामद की है.

2 करोड़ का नशा बरामद: इंस्पेक्टर ऋषि पाल इंचार्ज एएनसी ने बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लड़के विशाल और वंश दोनों आरोपी एक्टिवा पर नशा लेकर आ रहे हैं. जिसके बाद टीम ने नाकाबंदी के दौरान दोनों युवकों को काबू किया है. उनके कब्जे से 301 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ है. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया है. फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और जांच के दौरान और भी कई अहम कड़ियां सामने आने की संभावना है.

अंबाला में 2 करोड़ की हेरोइन बरामद (Etv Bharat)

17 बाइक बरामद: वहीं, अंबाला कैंट एरिया से बाइक चुराने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर ऋषि पाल इंचार्ज एएनसी ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि बंधु नगर से बाइक चुराकर आरोपी उसको बेचने की फिराक में घूम रहे हैं. जिनको पकड़ने के लिए नाकाबंदी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जिनकी पहचान अभिषेक, रॉकी और रोहित के रूप में हुई है. आरोपी अभिषेक पर पहले से 4 केस दर्ज हैं. पूछताछ के बाद आरोपियों के कब्जे से कुल 17 बाइक बरामद की गई है. वहीं, आरोपियों के एक और साथी विक्रम को भी गिरफ्तार किया है.

ये भी पढ़ें: हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को किया जाएगा निपुण, गुरुग्राम में तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की योजना, औद्योगिक कोर्स भी होंगे शुरू

ये भी पढ़ें: 'मंजिल आने वाली है', 'पुल पार करो', कोड वर्ड से रची पति की हत्या की साजिश, तीन आरोपी गिरफ्तार