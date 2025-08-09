Essay Contest 2025

अंबाला में 2 करोड़ की हेरोइन बरामद, तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से आ रही थी नशे की खेप - AMBALA HEROIN RECOVERED

नशा तस्करों के खिलाफ अंबाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.

2 करोड़ का नशा बरामद
2 करोड़ का नशा बरामद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2025 at 12:20 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 2:06 PM IST

अंबाला: हरियाणा में नशा तस्करी के मामलों में इजाफा हो रहा है. पुलिस ने जगह-जगह नशे की रोकथाम के लिए अभियान चलाए हुए हैं. बावजूद इसके नशेड़ियों के हौसले बुलंद है. राज्य में नशे की रोकथाम के लिए सरकार भी कई अहम काम कर रही है. लेकिन नशा तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला अंबाला से सामने आया है, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है. पुलिस ने दो करोड़ की हेरोइन बरामद की है.

2 करोड़ का नशा बरामद: इंस्पेक्टर ऋषि पाल इंचार्ज एएनसी ने बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लड़के विशाल और वंश दोनों आरोपी एक्टिवा पर नशा लेकर आ रहे हैं. जिसके बाद टीम ने नाकाबंदी के दौरान दोनों युवकों को काबू किया है. उनके कब्जे से 301 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ है. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया है. फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और जांच के दौरान और भी कई अहम कड़ियां सामने आने की संभावना है.

अंबाला में 2 करोड़ की हेरोइन बरामद (Etv Bharat)

17 बाइक बरामद: वहीं, अंबाला कैंट एरिया से बाइक चुराने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर ऋषि पाल इंचार्ज एएनसी ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि बंधु नगर से बाइक चुराकर आरोपी उसको बेचने की फिराक में घूम रहे हैं. जिनको पकड़ने के लिए नाकाबंदी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जिनकी पहचान अभिषेक, रॉकी और रोहित के रूप में हुई है. आरोपी अभिषेक पर पहले से 4 केस दर्ज हैं. पूछताछ के बाद आरोपियों के कब्जे से कुल 17 बाइक बरामद की गई है. वहीं, आरोपियों के एक और साथी विक्रम को भी गिरफ्तार किया है.

