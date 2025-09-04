ETV Bharat / state

लखनऊ एयरपोर्ट पर ₹13 करोड़ की ड्रग्स जब्त; बिजनौर के दो पैसेंजर बैंकॉक से लेकर आए थे - LUCKNOW NEWS

अधिकारियों ने बताया कि बिजनौर निवासी मोहम्मद इमरान एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-105 से बैंकॉक से आया था.

लखनऊ एयरपोर्ट पर ₹13 करोड़ की ड्रग्स जब्त.
लखनऊ एयरपोर्ट पर ₹13 करोड़ की ड्रग्स जब्त. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read

लखनऊ: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बैंकॉक से लौटे भारती पैसेंजर के बैग में हाइड्रोपोनिक बीड बरामद हुई है. कस्टम जांच के दौरान एक यात्री अपना बैग छोड़कर फरार हो गया. पकड़े गए ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट में करीब 13 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई है. कस्टम अधिकारियों ने ड्रग्स लाने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

अधिकारियों ने बताया कि यूपी के बिजनौर निवासी भारतीय नागरिक यात्री मोहम्मद इमरान एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX-105 से बैंकॉक से आया था. उसे आव्रजन अधिकारियों द्वारा प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका गया.

आव्रजन कर्मचारियों द्वारा पूछताछ और गहन जांच के दौरान व्यक्ति ने खुलासा किया कि बैंकॉक में एक व्यक्ति ने उसे लखनऊ में समीर नामक व्यक्ति को सौंपने के लिए एक बैग दिया था. यात्री द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों से उसके सामान की जांच करने का अनुरोध किया गया.

जांच में हाइड्रोपोनिक वीड के 12 पैकेट बरामद हुए हैं. इस कार्रवाई के कारण एक अन्य संदिग्ध अपना बैग छोड़कर भाग गया. बैग बेल्ट में मिला, जिसमें हाइड्रोपोनिक वीड के 12 पैकेट थे. दूसरा बैग मणिकांत निवासी जिला बिजनौर का है. इस बात की प्रबल संभावना है, कि दोनों यात्री एक साथ थे.

एक ही उड़ान से बैंकॉक से नशीली दवाओं की खेप लेकर आए थे. इसलिए आव्रजन अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा कुल 24 पैकेट में 13.16 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड को जब्त कर लिया गया है. जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 13 करोड़ रुपए है.

बीते 26 अगस्त को भी लखनऊ एयरपोर्ट पर डीआरआई ने बैंकॉक से एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान संख्या IX-105 के जरिए लखनऊ पहुंचे दो यात्रियों के पास से लगभग 25 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किया था. लखनऊ एयरपोर्ट पर ड्रग्स पहुंचने के पीछे एक बड़ा नेटवर्क होने की भी संभावना है.

