उत्तराखंड में नशा तस्करों की क्रिमिनल हिस्ट्री पर होगा काम, अवैध प्रॉपर्टी पर होगा एक्शन, जानिये पुलिस का प्लान

देहरादून: उत्तराखंड में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के दौरान कुछ जरूरी कठोर कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें ऑनलाइन क्रिमिनल हिस्ट्री रिकॉर्ड तैयार करने के लिए मानस पोर्टल का बेहतर उपयोग करने को कहा गया है. वहीं, ड्रग से जुड़े माफिया की बेनामी संपत्तियों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश हुए हैं.

राज्य सरकार पिछले लंबे समय से नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशा मुक्त प्रदेश बनाने का दावा करती रही है. इस दौरान पुलिस की तरफ से भी बड़ी संख्या में कार्रवाई करने की बात कही जाती है. खास बात यह है कि इन्हीं तमाम दावो के बीच राज्यभर में अब तक हुई कार्रवाई और पुराने मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है. जिसमें पेंडिंग मामलों की स्थिति देखने के साथ ही भविष्य में कुछ जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

पुलिस विभाग में एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने समीक्षा करते हुए गढ़वाल और कुमाऊं रेंज सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भी जारी किए. अपर पुलिस महानिदेशक ने ड्रग्स और साइकॉट्रॉपिक पदार्थ ऑन की रिकवरी बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए निगरानी और इंटेलिजेंस के साथ चेकिंग अभियान को भी प्रभावी बनाने के लिए कहा है.

इस दौरान 2024 25 में लंबित अभियोग में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक का पता लगाकर अपराधियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत कार्रवाई सूचित करने के लिए भी कहा गया है. इसका मतलब यह है कि अब पुलिस विभाग ड्रग से जुड़े माफिया और उनकी बेनामी संपत्तियों पर भी फोकस करेगी. इस दौरान गिरफ्तार हुए ड्रग माफिया की लंबी रिमांड लेने के साथ नेटवर्क का खुलासा करने की भी प्लानिंग तैयार की जाएगी.

यह भी स्पष्ट किया गया कि केंद्रीय मानस पोर्टल का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाएगा. इसमें केंद्रीय डेटाबेस का क्रिमिनल्स के रूप में काम होगा. जिसके जरिए सभी जिलों के अभियुक्तों की ऑनलाइन क्रिमिनल हिस्ट्री ट्रैकिंग की जा सकेगी.