ETV Bharat / state

उत्तराखंड में नशा तस्करों की क्रिमिनल हिस्ट्री पर होगा काम, अवैध प्रॉपर्टी पर होगा एक्शन, जानिये पुलिस का प्लान

एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने समीक्षा करते हुए गढ़वाल और कुमाऊं रेंज सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भी जारी किए.

DRUG FREE UTTARAKHAND
नशा मुक्त उत्तराखंड (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 13, 2025 at 6:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के दौरान कुछ जरूरी कठोर कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें ऑनलाइन क्रिमिनल हिस्ट्री रिकॉर्ड तैयार करने के लिए मानस पोर्टल का बेहतर उपयोग करने को कहा गया है. वहीं, ड्रग से जुड़े माफिया की बेनामी संपत्तियों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश हुए हैं.

राज्य सरकार पिछले लंबे समय से नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशा मुक्त प्रदेश बनाने का दावा करती रही है. इस दौरान पुलिस की तरफ से भी बड़ी संख्या में कार्रवाई करने की बात कही जाती है. खास बात यह है कि इन्हीं तमाम दावो के बीच राज्यभर में अब तक हुई कार्रवाई और पुराने मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है. जिसमें पेंडिंग मामलों की स्थिति देखने के साथ ही भविष्य में कुछ जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

पुलिस विभाग में एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने समीक्षा करते हुए गढ़वाल और कुमाऊं रेंज सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भी जारी किए. अपर पुलिस महानिदेशक ने ड्रग्स और साइकॉट्रॉपिक पदार्थ ऑन की रिकवरी बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए निगरानी और इंटेलिजेंस के साथ चेकिंग अभियान को भी प्रभावी बनाने के लिए कहा है.

इस दौरान 2024 25 में लंबित अभियोग में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक का पता लगाकर अपराधियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत कार्रवाई सूचित करने के लिए भी कहा गया है. इसका मतलब यह है कि अब पुलिस विभाग ड्रग से जुड़े माफिया और उनकी बेनामी संपत्तियों पर भी फोकस करेगी. इस दौरान गिरफ्तार हुए ड्रग माफिया की लंबी रिमांड लेने के साथ नेटवर्क का खुलासा करने की भी प्लानिंग तैयार की जाएगी.

यह भी स्पष्ट किया गया कि केंद्रीय मानस पोर्टल का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाएगा. इसमें केंद्रीय डेटाबेस का क्रिमिनल्स के रूप में काम होगा. जिसके जरिए सभी जिलों के अभियुक्तों की ऑनलाइन क्रिमिनल हिस्ट्री ट्रैकिंग की जा सकेगी.

इसके अलावा इसकी विवेचना करने वाले अधिकारियों को भी ड्रग्स से जुड़े रासायनिक नाम और सारणी की भी जानकारी दी जाएगी. ताकि मौजूद नशे के समान के आधार पर ही मामले की गंभीरता के अनुसार कार्रवाई की जा सके. समीक्षा बैठक के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के प्रभारी को निर्देश दिया कि वह अपने-अपने जनपद के लंबित मामलों की व्यक्तिगत निगरानी करें. इसकी प्रगति का भी परीक्षण सुनिश्चित करें.

पढे़ं- ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को लेकर बड़े फैसले, नामित हुआ नोडल अधिकारी, होंगे ये खास प्रयास

पढे़ं- रुड़की पुलिस के हत्थे चढ़ा यूपी का शातिर नशा तस्कर हामिद, 500 नशीले इंजेक्शन बरामद -

पढे़ं- 'नशा मुक्त उत्तराखंड' के लिए पुलिस की जागरूकता रैली, बारिश में सड़कों पर दौड़े लोग

For All Latest Updates

TAGGED:

नशा मुक्त उत्तराखंडमानस पोर्टलउत्तराखंड पुलिस विभागDRUG FREE UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.