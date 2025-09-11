ETV Bharat / state

लग्जरी गाड़ी में नशे का कारोबार, हेरोइन बेचते सात आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, एक कस्टडी से फरार

दुर्ग : मोहन नगर थाना पुलिस ने नशीले पदार्थ हेरोइन (चिट्टा) की तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से हेरोइन समेत तस्करी में इस्तेमाल लग्जरी थार को भी जब्त किया है. सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर कोर्ट में पेश कर दिया है.वहीं इस मामले में एक आरोपी पुलिस कस्टडी में चकमा देकर फरार हो गया. पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है.

हेरोइन बेचते 7 आरोपी गिरफ्तार : मोहन नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि धमधा सब्जी मंडी के पास कुछ युवक कार में सवार होकर हेरोइन (चिट्टा) की बिक्री कर रहे हैं. जिसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची. संदिग्ध कार को घेराबंदी कर रोक गया. कार में सवार 7 युवकों पकड़कर तलाशी ली गई.तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास 25 लाख का 246 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) समेत लग्जरी कार को बरामद किया है.