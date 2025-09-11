लग्जरी गाड़ी में नशे का कारोबार, हेरोइन बेचते सात आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, एक कस्टडी से फरार
दुर्ग पुलिस में लग्जरी गाड़ी में नशे का कारोबार करते 7 आरोपियों को दबोचा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2025 at 12:32 PM IST
दुर्ग : मोहन नगर थाना पुलिस ने नशीले पदार्थ हेरोइन (चिट्टा) की तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से हेरोइन समेत तस्करी में इस्तेमाल लग्जरी थार को भी जब्त किया है. सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर कोर्ट में पेश कर दिया है.वहीं इस मामले में एक आरोपी पुलिस कस्टडी में चकमा देकर फरार हो गया. पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है.
हेरोइन बेचते 7 आरोपी गिरफ्तार : मोहन नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि धमधा सब्जी मंडी के पास कुछ युवक कार में सवार होकर हेरोइन (चिट्टा) की बिक्री कर रहे हैं. जिसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची. संदिग्ध कार को घेराबंदी कर रोक गया. कार में सवार 7 युवकों पकड़कर तलाशी ली गई.तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास 25 लाख का 246 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) समेत लग्जरी कार को बरामद किया है.
पुलिस ने इस मामले में गुरजीत सिंह,उज्ज्वल सिंह, मोंटी अरोरा,रजत पाण्डेय,राहुल सिंह,लोकेश ओगरे,जगतार सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से हेरोइन,लग्जरी कार समेत नकदी 1.25 लाख रकम बरामद की है. पुलिस ने लगभग 31 लाख 25 हजार अनुमानित कीमत आंकी गई है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर न्यायालय के सामने पेश कर दिया है-सुखनंदन राठौर, एएसपी सिटी
एक आरोपी कस्टडी से फरार : दुर्ग शहर एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहन नगर थाना क्षेत्र में कुछ युवक हेरोइन(चिट्टा) बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं. इसके बाद घेराबंदी कर सभी को पकड़ा गया. उनके पास से 25 लाख की हेरोइन, लग्जरी कार समेत नकदी रकम बरामद की गई है. वहीं इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.जबकि एक आरोपी गुरजीत सिंह पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है. आरोपियों के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है.
