ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, करोड़ों की ड्रग्स के साथ पांच गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस द्वारा एक बड़े नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का मामला सामने आया है, जिसमें पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

दिल्ली में ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़
दिल्ली में ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एक बड़े नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. आउटर नॉर्थ जिला पुलिस की अंत नारकोटिक्स सेल की टीम ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है. इसमें राजधानी की नशीली पदार्थ आपूर्ति श्रृंखला का सरगना अनिल भी शामिल है. पुलिस ने इनके पास से करीब 6.25 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद की है. यह कार्रवाई उत्तर बाहरी जिले की पुलिस द्वारा की गई, जिसमें कई स्तरों पर छापेमारी और पूछताछ के बाद यह सफलता हासिल हुई.

आरोपी 20 वर्षों से नशा तस्करी के नेटवर्क में सक्रिय था: डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी ने बताया कि आरोपी 50 वर्षीय अनिल पिछले 20 वर्षों से नशा तस्करी के नेटवर्क में सक्रिय था. उस पर 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एक मामला वर्ष 1998 में हुई डकैती का भी है. एनसीबी, स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सहित कई एजेंसियां उसकी तलाश में थीं. अनिल ने अपराध से अर्जित धन से दिल्ली और हरियाणा में कई फ्लैट, व्यावसायिक संपत्तियाँ, तथा वाहन खरीदे हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है.

ड्रग्स सिंडिकेट का कैसे हुआ भंडाफोड़: यह मामला तब सामने आया, जब पुलिस ने 29 अगस्त को भलस्वा डेयरी इलाके से 23 वर्षीय अफसाना को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने बुराड़ी से 37 वर्षीय नरेंद्र और उसकी 35 वर्षीय पत्नी ज्योति को पकड़ा और इनके घर से 712 ग्राम हेरोइन बरामद की. इसके बाद, 1 सितंबर को निहाल विहार से 38 वर्षीय संतोष को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 97 ग्राम हेरोइन जब्त की गई. संतोष पर एनडीपीएस एक्ट के तहत एक और आबकारी अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज हैं.

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज: पुलिस ने इस पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, और भलस्वा डेयरी थाना में केस दर्ज करके आगे की जांच जारी है. पुलिस को उम्मीद है कि आगे की छानबीन में और भी बड़ी जानकारी सामने आ सकती है, जिससे इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और संबंधित संपर्कों का भी खुलासा हो सकेगा.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI POLICE ON DRUGSDRUGS WORTH CRORES SEIZED IN DELHIDRUGS RACKET BUSTED IN DELHIACCUSED ARRESTED IN DRUGS CASEDRUG SYNDICATE BUSTED IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PAK vs UAE: पाकिस्तान-यूएई के मुकाबले पर छाया संकट? भारत से शर्मसार होने के बाद क्या पाक खेलेगा मैच

वैष्णो देवी यात्रा 2025 22 दिनों के बाद फिर से शुरू, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह

रोम, एथेंस, पेरिस में बिछी लाशें, जलवायु परिवर्तन के कहर से यूरोप में 16500 लोगों ने तोड़ा दम! भारत भी चिंतित

नक्सलियों ने सरकार से मांगा 1 महीने का समय, सीजफायर का अनुरोध, गृह मंत्री ने कहा- पत्र में दिखा अंतर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.