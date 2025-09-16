ETV Bharat / state

मणिपुर से ड्रग सप्लाई करने वाले सरगना 'लड्डू' पर बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ की संपत्ति जब्त

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई. ड्रग माफिया की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त. मणिपुर से ब्राउन शुगर सप्लाई करता था सरगना.

Drug Smuggling in Pratgarh
ड्रग माफिया की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त (ETV Bharat Pratgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 7:58 PM IST

प्रतापगढ़: पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात तस्कर घनश्याम उर्फ लड्डू बैरागी की लगभग 1 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी है. एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के तहत की गई. इस कार्रवाई ने तस्करों के नेटवर्क को सीधा संदेश दिया है कि उनकी काली कमाई अब बच नहीं पाएगी.

जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने बताया कि इस सख्त कार्रवाई के तहत घनश्याम की प्रतापगढ़ तिलक नगर स्थित आलीशान हवेली, करीब 20 लाख रुपये का टाटा ट्रक और 20 लाख रुपये की लग्जरी कार फ्रीज की गई है. यह कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली के आदेश पर की गई. एसपी बी. आदित्य के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने पूरी वित्तीय जांच कर दस्तावेज तैयार किए थे, जिन्हें भेजने के बाद प्राधिकरण ने आदेश जारी किया.

यहा है पूरा मामला : 16 फरवरी को प्रतापगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ट्रक आरजे 05 जीसी 1984 को रोका था. चालक ने अपना नाम लड्डू उर्फ घनश्याम बैरागी निवासी पलथान, हाल तिलक नगर प्रतापगढ़ बताया. उसके साथ पुष्कर लाल मीणा और पुष्कर लाल तेली भी मौजूद थे. ट्रक की गहन जांच में डीजल टैंक में बने गुप्त चैंबर से 14 पॉलिथीन पैकेट बरामद हुए, जिनमें मटमैला भूरे रंग का पदार्थ मिला. जांच में यह ब्राउन शुगर क्रूड निकला. कुल वजन 20 किलो 820 ग्राम और बाजार मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपये आंका गया. इस बरामदगी के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया.

पढ़ें : मास्टरमाइंड हिम्मत किरोड़ी वांछित, पुलिस ने सप्लायर को दबोचा, जानिए पूरा मामला

अनुसंधान में यह भी सामने आया कि घनश्याम लंबे समय से मणिपुर से ब्राउन शुगर और अफीम लाकर प्रतापगढ़, मंदसौर और मारवाड़ क्षेत्र में सप्लाई करता था। तस्करी से अर्जित धन से उसने तिलक नगर में 60 लाख का आलीशान मकान खरीदा था, साथ ही करोड़ों की अन्य संपत्तियां भी खड़ी की. अब तक जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 45 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी है.

कोतवाल दीपक कुमार बंजारा ने बताया कि यह कार्रवाई न सिर्फ एक तस्कर की संपत्ति जब्त करने की है, बल्कि अपराध जगत को यह सख्त संदेश है कि मादक पदार्थों से जुड़ी काली कमाई किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं रहेगी. एसपी बी. आदित्य के नेतृत्व में मादक तस्करों और उनके नेटवर्क पर लगातार शिकंजा कसने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा.

