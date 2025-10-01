ETV Bharat / state

ड्रग स्मगलर ने वन भूमि पर किया अवैध निर्माण, बुलडोजर से किया जमींदोज

अकेलरा के मिर्जापुर में वन विभाग और पुलिस ने एक नशा तस्कर की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया.

illegal construction bulldozed
अवैध संपत्ति पर चलाया बुलडोजर (ETV Bharat Jahalwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read
झालावाड़: अकलेरा के मिर्जापुर में नशा तस्कर द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान को वन विभाग की टीम ने बुधवार को बुलडोजर चला जमींदोज कर दिया. वन विभाग ने इससे पूर्व तस्कर को नोटिस दिया था, लेकिन उसने नोटिस को हल्के में लिया. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि नशा माफिया तस्कर जाकिर खान ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण किया था. विभाग की ओर से नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमी के हौसले बुलंद थे और उसने भूमि पर कब्जा नहीं हटाया. जिसके बाद अकलेरा डीएसपी बृजेश कुमार, साइबर डीएसपी मनोज सोनी, अकलेरा थाना प्रभारी भूपेश शर्मा सहित भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उपवन संरक्षक सागर पवार के निर्देशन पर क्षेत्रीय वन अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची.

कब्जा कर बनाए गए मकान को बुलडोजर मशीनों की मदद से मिट्टी में मिला दिया गया. जाकिर खान द्वारा नशा तस्करी कर अर्जित किए गए धन से इस निर्माण को किया गया था. एसपी अमित कुमार ने बताया कि झालावाड़ पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 30 के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है. जिसके तहत नशा तस्करों की धरपकड़ के साथ ही उनके द्वारा नशा कारोबार के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को भी जमींदोज किया जा रहा है. झालावाड़ पुलिस द्वारा पूर्व में भी आधा दर्जन से अधिक कार्रवाईयां की जा चुकी हैं. वन विभाग द्वारा बुधवार को की गई कार्रवाई भी पुलिस के सहयोग से संपन्न की गई.

