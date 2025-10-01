ETV Bharat / state

ड्रग स्मगलर ने वन भूमि पर किया अवैध निर्माण, बुलडोजर से किया जमींदोज

झालावाड़: अकलेरा के मिर्जापुर में नशा तस्कर द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान को वन विभाग की टीम ने बुधवार को बुलडोजर चला जमींदोज कर दिया. वन विभाग ने इससे पूर्व तस्कर को नोटिस दिया था, लेकिन उसने नोटिस को हल्के में लिया. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि नशा माफिया तस्कर जाकिर खान ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण किया था. विभाग की ओर से नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमी के हौसले बुलंद थे और उसने भूमि पर कब्जा नहीं हटाया. जिसके बाद अकलेरा डीएसपी बृजेश कुमार, साइबर डीएसपी मनोज सोनी, अकलेरा थाना प्रभारी भूपेश शर्मा सहित भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उपवन संरक्षक सागर पवार के निर्देशन पर क्षेत्रीय वन अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची.