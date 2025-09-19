बिना ड्रग लाइसेंस के बेच दी लाखों की दवा, औषधि नियंत्रण संगठन ने दुकान को किया सीज
सांगोद में बिना लाइसेंस के लाखों रुपए की दवा बेचने के मामले में औषधि नियंत्रण संगठन ने छापामार कार्रवाई की.
Published : September 19, 2025 at 9:13 PM IST
कोटा: जिले के सांगोद में बिना लाइसेंस के लाखों रुपए की दवा बेचने का मामला सामने आया है. इसकी शिकायत मिलने के बाद औषधि नियंत्रण संगठन (DCO) की टीम ने शुक्रवार को छापामार कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान दुकान पर कोई लाइसेंस नहीं मिला. साथ ही लाखों रुपए की दवा दुकान में मौजूद थी. इसके चलते दुकान को सीज कर दिया गया. इस मामले में डीसीओ टीम ने मौके पर मिले दुकान संचालक पुरुषोत्तम सुवालका को नोटिस दिया.
ड्रग कंट्रोल अधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि शुक्रवार को उनकी टीम ने सांगोद स्थित शंकर मेडिकल पर छापामार कार्रवाई की. यह पूरी कार्रवाई लगभग 5 से 6 घंटे तक चली. जिसमें जांच के दौरान पाया गया कि फर्म बिना वैध औषधि विक्रय लाइसेंस के संचालित की जा रही थी. यह फर्म बिना बिल के दवा खरीद व बेच रही है. इन दवाइयों के नकली होने की संभावना है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है. कार्रवाई के दौरान लगभग डेढ़ लाख रुपए की दवा जब्त की गई. साथ ही एक दवा का नमूना लिया है. जिसे टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जाएगा.
पढ़ें: झालावाड़ में औषधि नियंत्रण विभाग ने 9 मेडिकल स्टोर्स के ड्रग लाइसेंस किए निलंबित
कुमावत ने बताया कि बिना लाइसेंस दवाइयों की बिक्री औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व 1945 का गंभीर उल्लंघन है. जिसके अनुसार ही जब्त की गई दवा की कस्टडी के लिए शनिवार को न्यायालय में आवेदन किया जाएगा. इस मामले में जांच पूरी होने के बाद आरोपी दुकान संचालक पुरुषोत्तम सुवालका के खिलाफ चालान पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि संचालक के पास डेढ़ साल पहले तक वैद्य लाइसेंस था, लेकिन उसे रिन्यू नहीं करवाया गया. उनकी टीम में डीसीओ डॉ संदीप कुमार और योगेश कुमार शामिल रहे. कुमावत ने अपील की है कि दवा केवल लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर से ही खरीदें. साथ ही दवा लेते समय बिल अवश्य लें, ताकि नकली या अवैध दवाओं से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम से बचा जा सके.