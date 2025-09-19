ETV Bharat / state

बिना ड्रग लाइसेंस के बेच दी लाखों की दवा, औषधि नियंत्रण संगठन ने दुकान को किया सीज

कोटा: जिले के सांगोद में बिना लाइसेंस के लाखों रुपए की दवा बेचने का मामला सामने आया है. इसकी शिकायत मिलने के बाद औषधि नियंत्रण संगठन (DCO) की टीम ने शुक्रवार को छापामार कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान दुकान पर कोई लाइसेंस नहीं मिला. साथ ही लाखों रुपए की दवा दुकान में मौजूद थी. इसके चलते दुकान को सीज कर दिया गया. इस मामले में डीसीओ टीम ने मौके पर मिले दुकान संचालक पुरुषोत्तम सुवालका को नोटिस दिया.

ड्रग कंट्रोल अधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि शुक्रवार को उनकी टीम ने सांगोद स्थित शंकर मेडिकल पर छापामार कार्रवाई की. यह पूरी कार्रवाई लगभग 5 से 6 घंटे तक चली. जिसमें जांच के दौरान पाया गया कि फर्म बिना वैध औषधि विक्रय लाइसेंस के संचालित की जा रही थी. यह फर्म बिना बिल के दवा खरीद व बेच रही है. इन दवाइयों के नकली होने की संभावना है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है. कार्रवाई के दौरान लगभग डेढ़ लाख रुपए की दवा जब्त की गई. साथ ही एक दवा का नमूना लिया है. जिसे टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जाएगा.