Published : May 31, 2025 at 3:52 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 4:53 PM IST

पलवल: हरियाणा में बढ़ते नशे पर लगाम लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है. शासन-प्रशासन द्वारा नशे को जड़ से खत्म करने के प्रयास किये जा रहे हैं. वहीं, पललव में हरियाणा राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वर्तमान में नशा समाज के लिए चिंता का विषय बन चुका है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश को नशा मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं. नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं. जिसमें आमजन की भागीदारी जरूरी है. 'नशा बर्बादी की राह': खेल मंत्री गौरव गौतम शनिवार को आदित्य गौतम मेमोरियल ट्रस्ट तथा एनजीएफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पलवल के संयुक्त तत्वावधान में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई. खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि नशा करना समाज में एक बड़ी कुरीति है. नशा एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देता है. 'समाज के लिए नशा अभिशाप': मंत्री ने कहा कि नशा एक अभिशाप है. यह एक ऐसी बुराई है, जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है. इसलिए हमें नशे से दूर रहना चाहिए. खेल मंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया. कार्यक्रम के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का आशय यह है कि एक समय में पूरे देशभर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा.

