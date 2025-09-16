नशेड़ी युवक ने महिलाओं को पिकअप से कुचला, दोनों की मौके पर मौत
कबीरधाम में नशेड़ी युवक ने पिकअप वाहन से 2 महिलाओं को टक्कर मार दी. जिससे दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 16, 2025 at 8:26 PM IST
कबीरधाम : कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना अंतर्गत ग्राम देवसरा में बड़ा हादसा हो गया.यहां दशगात्र कार्यक्रम के दौरान नशे में धुत युवक ने पिकअप वाहन को तेजी से चलाते हुए दो महिलाओं को टक्कर मार दी.जिससे दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों की मौत के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई.वहीं आरोपी मौके से फरार गो गया. पंडरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए पंडरिया रवाना किया है.जहां बुधवार सुबह दोनों महिलाओं का पोस्टमार्टम होगा.
दशगात्र कार्यक्रम के दौरान घटना : जानकारी के अनुसार ग्राम देवसला में एक यादव परिवार के घर दशगात्र कार्यक्रम चल रहा था. कार्यक्रम में शामिल होने उनके रिस्तेदार ग्राम नेऊर से पिकअप वाहन में सवार होकर पहुंचे थे. ड्राइवर वाहन में चाबी लगाकर भूल गया था.इसी दौरान गांव के ही एक शराबी युवक ने गाड़ी में चाबी लगी देखी. उसने वाहन को चालू किया और एक्सलेटर पर पैर रख दिया.जिससे वाहन सामने से आ रही दो महिलाओं विश्वास यादव और बेदिन यादव पर चढ़ गया.जिससे उनकी मौत हो गई.
पिकअप वाहन ने दो महिलाओं को एक्सिडेंट कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई.सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पंडरिया रवाना किया गया है.मामले की जांच जारी है - नितिन तिवारी, पंडरिया थाना प्रभारी
आपको बता दें कि वाहन की ठोकर से दोनों महिलाओं को गंभीर चोट आई जिससे दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई.जिसमें मौका पाकर शराबी युवक गाड़ी की चाबी लेकर मौके से फरार हो गया. सूचना के बाद पुलिस की टीम घटना स्थल पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मामले की जांच कर रही है.
