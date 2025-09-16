ETV Bharat / state

नशेड़ी युवक ने महिलाओं को पिकअप से कुचला, दोनों की मौके पर मौत

कबीरधाम : कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना अंतर्गत ग्राम देवसरा में बड़ा हादसा हो गया.यहां दशगात्र कार्यक्रम के दौरान नशे में धुत युवक ने पिकअप वाहन को तेजी से चलाते हुए दो महिलाओं को टक्कर मार दी.जिससे दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों की मौत के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई.वहीं आरोपी मौके से फरार गो गया. पंडरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए पंडरिया रवाना किया है.जहां बुधवार सुबह दोनों महिलाओं का पोस्टमार्टम होगा.

दशगात्र कार्यक्रम के दौरान घटना : जानकारी के अनुसार ग्राम देवसला में एक यादव परिवार के घर दशगात्र कार्यक्रम चल रहा था. कार्यक्रम में शामिल होने उनके रिस्तेदार ग्राम नेऊर से पिकअप वाहन में सवार होकर पहुंचे थे. ड्राइवर वाहन में चाबी लगाकर भूल गया था.इसी दौरान गांव के ही एक शराबी युवक ने गाड़ी में चाबी लगी देखी. उसने वाहन को चालू किया और एक्सलेटर पर पैर रख दिया.जिससे वाहन सामने से आ रही दो महिलाओं विश्वास यादव और बेदिन यादव पर चढ़ गया.जिससे उनकी मौत हो गई.