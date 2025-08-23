ETV Bharat / state

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व का खूबसूरत नजारा, हिरणों के झुंड को रिलीज करने का ड्रोन VIDEO - DRONE VIDEO OF DEER

धमतरी के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व से ये वीडियो सामने आया है. यहां हिरणों को रायपुर जंगल सफारी से लाया गया.

हिरणों के झुंड को रिलीज करने का ड्रोन VIDEO (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 23, 2025 at 2:15 PM IST

धमतरी: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व से एक खूबसूरत नजारे का VIDEO सामने आया है. यहां पर जंगल सफारी से हिरण का झुंड लाकर रिलीज किया गया है. रिलीज करने के बाद के नजारे को वन विभाग ने ड्रोन में कैद किया है.

हिरणों के झुंड को रिलीज करने का ड्रोन VIDEO (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जंगल की ओर तेजी से भागे: ड्रोन वीडियो में हिरणों का झुंड खुले आसमान और जंगल में दौड़ते नजर आ रहा है. इससे उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व की खूबसूरती और भी बढ़ गई है.

35 की संख्या में छोड़े गए हिरण: दरअसल जंगल सफारी रायपुर से हिरण के झुंड को रिलीज किया गया है. टाइगर रिजर्व के उप निदेशक के अनुसार यहां 35 की संख्या में हिरणों को जंगलों में छोड़ा गया है. छोड़ते ही हिरण जंगलों में आजादी के साथ प्रवेश कर गए. एक के बाद एक हिरण झुंड में दौड़ते हुए जंगलों में घुस गए.

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के उप निदेशक वरुण जैन ने इसे लेकर जानकारी दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है उद्देश्य: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के उप निदेशक वरुण जैन ने इसे लेकर जानकारी दी. कहा कि "Prey base augmentation प्रोग्राम के तहत फॉरेस्ट में हिरण, सांभर, नीलगाय की संख्या बढ़ाना इसका उद्देश्य है. इसी के चलते जंगल सफारी रायपुर से हिरण के झुंड को लाया गया है.

क्या है ये प्रोग्राम?: इसके तहत शाकाहारी वन्यप्राणियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही यहां मांसाहारी वन्यप्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी. इससे मानव वन्यप्राणी द्वंद की समस्या कम होगी.

शिकार आधार वृद्धि (Prey base augmentation) एक संरक्षण रणनीति है जिसमें शाकाहारी जानवरों (जैसे चित्तीदार हिरण) की आबादी बढ़ाई जाती है. जो बाघों जैसे जंगली शिकारियों के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं. इससे वन्यजीव रिजर्व के भीतर अधिक स्थिर खाद्य आपूर्ति का निर्माण होता है.

