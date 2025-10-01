ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, 14 सेक्टर में बंटा कुल्लू शहर, 1200 पुलिस जवान रहेंगे तैनात

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. सुरक्षा के लिहाज से 14 सेक्टर में बांटा कुल्लू शहर.

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव को लेकर पुलिस की तैयारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 4:02 PM IST

कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए घाटी के विभिन्न इलाकों से देवी-देवताओं का आना जारी है. देवताओं एवं उनके कारदारों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसको लेकर कुल्लू पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. ऐसे में अगर आप भी दशहरा उत्सव में जाने के लिए सोच रहे हैं तो पहले यह जान लें कि किन-किन चीजों पर प्रतिबंध है.

दशहरा उत्सव के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. कुल्लू पुलिस पहली बार इस साल दशहरा उत्सव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से दशहरा उत्सव के दौरान सर्विलांस करेगी. दशहरा उत्सव को देखते हुए कुल्लू शहर को 14 सेक्टर में बांट दिया गया है. हर एक सेक्टर में पुलिस के गजेटेड ऑफिसर की तैनाती की गई है. वहीं, देवी देवताओं और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी कुल्लू पुलिस ने रणनीति तैयार कर ली है.

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव को प्रशासन तैयार (ETV Bharat)

1200 पुलिस जवानों सुरक्षा संभालने की जिम्मेदारी

एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने बताया कि, "1200 पुलिस जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो और पुलिस जवानों को भी बुलाया जाएगा. 136 सीसीटीवी कैमरे से शहर पर नजर रखी जाएगी. इस दौरान दशहरा उत्सव में एंटी गुंडा स्क्वाड, पिक पॉकेटिंग से बचाव और दशहरे को भिखारी मुक्त रखा जाएगा."

देवी-देवताओं और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर कुल्लू पुलिस की खास रणनीति

दशहरा उत्सव शुरू होने से पहले बुधवार, 1 अक्टूबर को एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने कुल्लू में सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने बताया कि कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू होने में अब कुछ ही समय रह गया है. ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है. इस साल दशहरा उत्सव किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लेकर चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की खास तैयारी

  1. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
  2. दशहरा उत्सव के दौरान पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से सर्विलांस
  3. दशहरा उत्सव के लिए 14 सेक्टर में बांटा कुल्लू शहर
  4. हर सेक्टर में होगी गजेटेड ऑफिसर की तैनाती
  5. दशहरा उत्सव में 1200 पुलिस के जवान संभालेंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी
  6. 136 CCTV कैमरों से रखी जाएगी पैनी नजर

21 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था

कुल्लू दशहरा को लेकर प्रशासन द्वारा कुल्लू जिले में 21 पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है. इन पार्किंग स्थलों पर 2000 छोटी-बड़ी गाड़ियों को पार्क करने की क्षमता है. हरा उत्सव के दौरान लोगों को कोई भी परेशानी न हो इसको लेकर ट्रैफिक डायवर्ट भी किए गए हैं. भुंतर से रामशिला के बीच राइट बैंक पर वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग के लिए रात 12:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक समय निर्धारित किया गया है.

