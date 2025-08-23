ETV Bharat / state

झारखंड के खिलाड़ियों में हुनर और ऊर्जा की नहीं है कमी, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कुश्ती के कोच ने खिलाड़ियों को क्या दिया संदेश - WRESTLING COACH LALIT KUMAR

द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कुश्ती के कोच ललित कुमार देवघर पहुंचे.

Dronacharya Award winner wrestling coach Lalit Kumar reached Deoghar
द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कुश्ती के कोच ललित कुमार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 23, 2025 at 4:40 PM IST

देवघर: झारखंड को खिलाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है. राज्य के कई खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है. जयपाल सिंह मुंडा, सलीमा टेटे, महेंद्र सिंह धोनी, रॉबिन मिंज, दीपिका कुमारी सहित कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में झारखंड को एक पहचान दिलाई है.

वर्तमान में भी कई योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं. जिसके माध्यम से खिलाड़ियों को लाभान्वित किया जाता है और खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैया कराई जाती है. झारखंड और संथाल इलाके के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए से शनिवार को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कुश्ती के प्रसिद्ध कोच ललित कुमार देवघर पहुंचे. यहां कुश्ती कोच ललित कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

कुश्ती कोच ललित कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आज के समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के कई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर आगे बढ़ रहे हैं. वह कुश्ती के कोच हैं और कुश्ती के खेल में भी झारखंड के कई नए खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं, जो आगे जाकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. इसलिए उन्हें उम्मीद है कि झारखंड आने वाले समय में कुश्ती के खेल में भी अच्छा परिणाम देने का काम करेगा.

कुश्ती कोच ललित कुमार ने कहा कि हरियाणा या फिर पंजाब के क्षेत्र के खिलाड़ियों का कुश्ती या फिर अन्य खेलों पर इसलिए दबदबा कायम रहता है. क्योंकि हरियाणा जैसे राज्यों में बच्चों के अभिभावक बचपन से ही अपने बच्चों का ख्याल करते हैं. एक कोच की तरह उनके प्रैक्टिस और खान-पान का ध्यान रखते हैं. इसीलिए हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के खिलाड़ी कुश्ती या अन्य खेलों में बेहतर कर रहे हैं.

वहीं कुश्ती कोच ललित कुमार ने कहा कि आज भी भारतीय खिलाड़ियों को कई ऐसी सुविधाएं देने की आवश्यकता है, जो विदेशी खिलाड़ियों को दी जाती है. उन्होंने बताया कि आज भी ओलिंपिक खेलों की तैयारी कर रहे विदेशी खिलाड़ियों को जो सुविधा दी जाती है उसे तुलना में भारत के खिलाड़ियों को सुविधा काफी कम है. हालांकि भारत में भी सुविधा धीरे-धीरे बढ़ रही है लेकिन विदेश की तुलना में भारत सुविधाओं के मामले में पीछे है. अगर अत्याधुनिक तकनीक के साथ सभी सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जाए तो भारत के और भी कई खिलाड़ी देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे.

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के खिलाड़ियों ने कुश्ती की प्रतियोगिता में अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है. रवि दहिया, अमन शेरावत, दीपक पुनिया जैसे खिलाड़ी देश और दुनिया में बेहतर कर रहे हैं. उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली को लेकर कहा कि जिस तरह से कुछ वर्ष पहले डब्लूएफआई के अंदर जो भी विवाद देखने को मिला उसमें कितनी सच्चाई है. इस पर वह कुछ भी नहीं कहेंगे लेकिन उस तरह के विवाद से कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर इसका असर पड़ता है. लोगों का खेल से जुड़े लोगों के प्रति विश्वास कम होता है. वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान में डब्लूएफआई देश के कुश्ती खिलाड़ियों के लिए अच्छा काम कर रही है. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब महिला कुश्ती खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की तरफ से एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है, जो महिला कुश्ती खिलाड़ियों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखेंगे.

द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कुश्ती कोच ललित कुमार ने झारखंड के खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा कि अपने कोच और माता-पिता की बातों को समझें और जीवन में अनुशासन को सबसे ज्यादा महत्व दें. अगर खिलाड़ी अनुशासन के साथ प्रैक्टिस करें तो वह अपने लक्ष्य को जरूर पूरा कर सकते हैं.

झारखंड के खिलाड़ियों को संदेश

