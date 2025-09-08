ETV Bharat / state

डीआरएमआर की बड़ी पहल: 7 किस्मों के उन्नत सरसों बीज से किसानों को मिलेगा फायदा

भरतपुर: भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान (डीआरएमआर) ने इस बार किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है. संस्थान ने कुल सात किस्मों के बीज उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिनमें दो नई उन्नत किस्में भी शामिल हैं. ये किस्में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को झेलने, अधिक उपज देने और बेहतर तेल प्रतिशत सुनिश्चित करने में सक्षम हैं. खास बात यह है कि इनकी बुवाई देश के 15 से अधिक राज्यों में की जा सकेगी, जिससे पूर्वी भारत के वर्षा आधारित इलाकों से लेकर उत्तरी और पश्चिमी भारत के शुष्क एवं तापमान उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्रों तक लाखों किसान लाभान्वित होंगे. यह कदम देश को खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है.

DRMR निदेशक डॉ. विजयवीर सिंह ने बताया कि संस्थान ने कुल सात किस्मों के बीज उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिनमें दो नई उन्नत किस्में भारत सरसों-7 (डीआरएमआर 150-35) और भारत सरसों-8 (डीआरएमआर 1165-40) शामिल हैं. इन किस्मों को हाल ही में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआरए), नई दिल्ली से पंजीकृत कराया गया है. इन सभी किस्मों की कीमत 130 रुपए प्रति किलो तय की गई है. किसान इन बीजों को 15 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले बीज पखवाड़ा में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले सकेंगे.

दो नई सरसों की किस्में (ETV Bharat Bharatpur)

भारत सरसों-7, जल्दी तैयार होने वाली किस्म: डॉ. विजयवीर सिंह ने बताया कि भारत सरसों-7 (डीआरएमआर 150-35) एक शीघ्र पकने वाली किस्म है, जिसे विशेष रूप से वर्षा आधारित खेती और जल्दी बुवाई के लिए विकसित किया गया है. यह कम समय में तैयार हो जाती है और किसानों को अधिक उपज व उच्च तेल प्रतिशत प्रदान करती है. इस किस्म से किसानों का समय और लागत दोनों की बचत होगी. भारत सरसों-7 को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ और मणिपुर जैसे राज्यों के लिए अनुशंसित किया गया है, जहां वर्षा आधारित खेती प्रमुख है. बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत पंजीकृत यह किस्म किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराएगी और छोटे किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी.

भारत सरसों-8, ज्यादा पैदावार और अधिक तेल प्रतिशत: भारत सरसों-8 (डीआरएमआर 1165-40), जिसे ‘रुक्मणि’ भी कहा जाता है, मध्यम अवधि की किस्म है. इसमें तापमान और नमी के दबाव को सहन करने की क्षमता है. यह किस्म समय पर बुवाई के लिए आदर्श मानी गई है. इसकी औसत उपज 2200 से 2600 किलो प्रति हेक्टेयर तक है, जो इसे अन्य किस्मों से ज्यादा लाभकारी बनाती है. इसके अलावा, इसमें तेल प्रतिशत भी काफी अधिक है, जिससे यह खाद्य तेल उत्पादन की दृष्टि से किसानों के लिए वरदान है. इसे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के लिए विकसित किया गया है, जहां तापमान और आर्द्रता में उतार-चढ़ाव फसल को प्रभावित करते हैं.

भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान (ETV Bharat Bharatpur)

