डीआरएमआर की बड़ी पहल: 7 किस्मों के उन्नत सरसों बीज से किसानों को मिलेगा फायदा
डीआरएमआर ने किसानों के लिए सात किस्मों के उन्नत बीज उपलब्ध कराए हैं. इनमें भारत सरसों-7 और भारत सरसों-8 जैसी नई किस्में शामिल हैं.
Published : September 8, 2025 at 6:05 PM IST
भरतपुर: भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान (डीआरएमआर) ने इस बार किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है. संस्थान ने कुल सात किस्मों के बीज उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिनमें दो नई उन्नत किस्में भी शामिल हैं. ये किस्में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को झेलने, अधिक उपज देने और बेहतर तेल प्रतिशत सुनिश्चित करने में सक्षम हैं. खास बात यह है कि इनकी बुवाई देश के 15 से अधिक राज्यों में की जा सकेगी, जिससे पूर्वी भारत के वर्षा आधारित इलाकों से लेकर उत्तरी और पश्चिमी भारत के शुष्क एवं तापमान उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्रों तक लाखों किसान लाभान्वित होंगे. यह कदम देश को खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है.
DRMR निदेशक डॉ. विजयवीर सिंह ने बताया कि संस्थान ने कुल सात किस्मों के बीज उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिनमें दो नई उन्नत किस्में भारत सरसों-7 (डीआरएमआर 150-35) और भारत सरसों-8 (डीआरएमआर 1165-40) शामिल हैं. इन किस्मों को हाल ही में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआरए), नई दिल्ली से पंजीकृत कराया गया है. इन सभी किस्मों की कीमत 130 रुपए प्रति किलो तय की गई है. किसान इन बीजों को 15 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले बीज पखवाड़ा में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले सकेंगे.
भारत सरसों-7, जल्दी तैयार होने वाली किस्म: डॉ. विजयवीर सिंह ने बताया कि भारत सरसों-7 (डीआरएमआर 150-35) एक शीघ्र पकने वाली किस्म है, जिसे विशेष रूप से वर्षा आधारित खेती और जल्दी बुवाई के लिए विकसित किया गया है. यह कम समय में तैयार हो जाती है और किसानों को अधिक उपज व उच्च तेल प्रतिशत प्रदान करती है. इस किस्म से किसानों का समय और लागत दोनों की बचत होगी. भारत सरसों-7 को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ और मणिपुर जैसे राज्यों के लिए अनुशंसित किया गया है, जहां वर्षा आधारित खेती प्रमुख है. बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत पंजीकृत यह किस्म किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराएगी और छोटे किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी.
भारत सरसों-8, ज्यादा पैदावार और अधिक तेल प्रतिशत: भारत सरसों-8 (डीआरएमआर 1165-40), जिसे ‘रुक्मणि’ भी कहा जाता है, मध्यम अवधि की किस्म है. इसमें तापमान और नमी के दबाव को सहन करने की क्षमता है. यह किस्म समय पर बुवाई के लिए आदर्श मानी गई है. इसकी औसत उपज 2200 से 2600 किलो प्रति हेक्टेयर तक है, जो इसे अन्य किस्मों से ज्यादा लाभकारी बनाती है. इसके अलावा, इसमें तेल प्रतिशत भी काफी अधिक है, जिससे यह खाद्य तेल उत्पादन की दृष्टि से किसानों के लिए वरदान है. इसे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के लिए विकसित किया गया है, जहां तापमान और आर्द्रता में उतार-चढ़ाव फसल को प्रभावित करते हैं.
अन्य किस्में भी किसानों के लिए उपलब्ध: डीआरएमआर ने इस बार किसानों के लिए अन्य उन्नत किस्मों के बीज भी उपलब्ध कराए हैं.
- राधिका (डीआरएमआर-2017-15) : 131 दिन में पकने वाली किस्म, 40.7% तेल प्रतिशत, 1788 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता. उत्तरी भारत के शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त.
- बृजराज (डीआरएमआरआईसी-16-38) : 132 दिन में पकने वाली मध्यम अवधि की किस्म, 39.9% तेल प्रतिशत, 1733 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता.
- डीआरएमआर-2018-19 (बीपीएम-11) : 16.49 से 20.58 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता.
- एनआरसीएचबी-101 : 13.08 से 14.91 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता.
- एनआरसीवाईएस-05 से 02 (पीली सरसों) : 12.39 से 17.15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता.
किसानों के लिए वैज्ञानिक सुझाव: संस्थान ने किसानों को उत्पादन बढ़ाने और फसल को सुरक्षित रखने के लिए कुछ वैज्ञानिक सुझाव भी दिए हैं.
- बुवाई का सही समय 10 से 15 अक्टूबर के बीच है.
- प्रति हेक्टेयर 2.5 से 3.5 किलो बीज का प्रयोग करें.
- बीजोपचार के लिए प्रति किलो बीज पर 6 ग्राम एप्रोन 35 एसडी मेटालैक्सिल का उपयोग करें.
- असिंचित फसल में 90 किलो यूरिया, 125 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग बुवाई के समय करें.
- सिंचित फसल के लिए 180 किलो यूरिया, 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश आवश्यक है.
- बुवाई से पहले 200 से 250 किलो जिप्सम और 10 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टेयर खेत में डालें.
- कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15-20 सेंटीमीटर रखें.
- बुवाई के 20-25 दिन बाद विरलीकरण करें और 25-30 दिन बाद एक बार गुड़ाई अवश्य करें.
- पहली सिंचाई 35-40 दिन बाद करें और आवश्यकता पड़ने पर दूसरी सिंचाई फलियों में दाना बनने के समय करें.
- कीट नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर 20-25 किलो क्यूनालफॉस चूर्ण का भुरकाव करें.
- तना गलन और अन्य रोगों से बचाव के लिए रिडोमिल एमजेड व टेबुकोनाजोल का समय पर छिड़काव करें.
- माहू अथवा चेपा (एफिड) के प्रकोप पर नीम तेल 2% का छिड़काव करें.
- पाले से बचाव के लिए थायोयूरिया या डायमिथाइल सल्फो ऑक्साइड का छिड़काव करें.
- फसल की कटाई तब करें जब 75% फलियां पीली हो जाएं.
ये न करें
- देर से बुवाई न करें और ज्यादा बीज का प्रयोग न करें.
- अनुशंसित मात्रा से अधिक यूरिया का उपयोग न करें.
- पौधों के बीच कम दूरी न रखें.
- गहरी सिंचाई न करें और 25 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच सिंचाई से बचें.
15 से अधिक राज्यों में होगी बुवाई: डीआरएमआर की ओर से उपलब्ध कराई गई सरसों की किस्में देश के अलग-अलग भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं. इनकी बुवाई राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ और मणिपुर समेत पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी भारत के 15 से अधिक राज्यों में की जा सकती है. इससे देश के विविध इलाकों के किसान सीधे लाभान्वित होंगे.
अन्य राज्यों से भी आती है मांग: निदेशक डॉ. विजयवीर सिंह ने बताया कि भरतपुर स्थित डीआरएमआर से न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम समेत कई राज्यों के किसान बीज लेने आते हैं. हर साल यहां से हजारों क्विंटल बीज देशभर के विभिन्न हिस्सों में भेजे जाते हैं. इससे यह संस्थान देशभर के किसानों के लिए सरसों बीज का एक भरोसेमंद केंद्र बन चुका है.
आत्मनिर्भरता की ओर कदम: डॉ. विजयवीर सिंह ने बताया कि भारत खाद्य तेल की मांग का बड़ा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में डीआरएमआर की यह पहल न केवल किसानों की जेब मजबूत करेगी बल्कि देश को आयात पर निर्भरता कम करने में भी मददगार साबित होगी. यदि इन नई किस्मों का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार हुआ, तो देश सरसों उत्पादन में नई ऊंचाइयों को छू सकता है.
