गिरिडीह में वाहन चालक की बेरहमी से पिटाई, मौत, आरोप की जद में ताराटांड पुलिस - ALLEGATIONS ON POLICE PATROL TEAM

अस्पताल में मौजूद लोग ( Etv Bharat )

Published : May 7, 2025 at 2:10 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 2:26 PM IST

गिरिडीह: धनबाद के मनियाडीह क्षेत्र से बोरिंग करने के बाद लौट रहे बोरिंग वाहन चालक की बेरहमी से पिटाई की गई. जिसके बाद ड्राइवर ने दम तोड़ दिया. चालक 40 वर्षीय संजय दास नावाटांड इलाके का रहने वाला था. चालक की हत्या का आरोप ताराटांड - गिरिडीह पथ पर तैनात पुलिस गश्ती दल पर लगा है. घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है. घटना को लेकर मृतक संजय के रिश्तेदार बालेश्वर रविदास ने बताया मंगलवार को संजय, बोरिंग गाड़ी लेकर अपने ही गांव नावाटांड गया था. वहां बोरिंग करने के बाद रात में गिरिडीह लौट रहा था. गिरिडीह में भी उसे बोरिंग करना था. इस बीच रात लगभग 10 बजे जब संजय वाहन लेकर ताराटांड जंगल पहुंचा तो वहां पहले से ही तैनात ताराटांड थाना गश्ती दल ने वाहन को रोका और पैसे की मांग की. मृतक के रिश्तेदार (Etv bharat) इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि संजय को वाहन से उतारकर बहुत ही बेरहमी से मारा गया. संजय के साथ वाहन पर आ रहे सह चालक की भी पिटाई की गई. सह चालक भागने में सफल रहा. लेकिन संजय वहीं पर गिर गया. बाद में ताराटांड थाना गश्ती दल के वाहन चालक ने बोरिंग वाहन के मालिक को फोन लगाकर कहा कि आपका चालक सड़क पर पड़ा है. इस सूचना पर वाहन का मालिक पहुंचा तो देखा कि उसका ड्राइवर संजय सड़क पर पड़ा है, वो संजय को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Last Updated : May 7, 2025 at 2:26 PM IST