मामूली विवाद में चढ़ा दी 3 लोगों पर जीप, 2 की मौत 1 की हालत गंभीर
दोनों पक्षों के बीच खेत से मूंगफली तोड़कर खाने का विवाद हुआ था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2025 at 7:47 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 8:58 PM IST
सूरजपुर: खेत से मूंगफली तोड़कर खाने का विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि आरोपियों ने तीन लोगों पर तेज रफ्तार जीप चढ़ा दी. हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई जबकी एक शख्स की हालत नाजुक बनी हुई है. जख्मी शख्स का इलाज अस्पताल में जारी है. अस्पताल में भर्ती युवक ने बताया कि उनकी रिश्तेदारी में आने वाले लोगों से ही उनका विवाद हुआ. आरोपियों का कहना था कि पीड़ितों ने उनके खेत से मूंगफली तोड़कर खाई है. जबकि पीड़ितों का कहना था कि उन्होने उनके खेत में लगी मूंगफली को नहीं तोड़ा है. दोनों के बीच जब विवाद बढ़ा तो दोनों पक्ष एक दूसरे खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंचे. थाने में दोनों पक्षों को आपसी सहमति के लिए समझाया गया. थाने में दोनों पक्ष आपसी राजीनामें से विवाद को खत्म करने के लिए तैयार हो गए.
मूंगफली तोड़ने के विवाद में जीप से कुचला: पीड़ित पक्ष का कहना है कि थाने से निकलकर वो लोग घर लौट रहे थे तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उनपर अपनी जीप चढ़ा दी. हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई जबकि एक बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है. सूरजपुर पुलिस अधीक्षक ने दावा किया किया है कि फरार आरोपियों को वो जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे.
हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने: पीड़ितों को जीप से कुचलने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि तेज रफ्तार जीप अचानक से आती है और बाइक पर जा रहे लोगों को जोरदार टक्कर मारकर निकल जाती है. टक्कर इतनी जोरदार थी की 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के अंजाम देने के बाद जीप में सवार लोग मौके से फरार हो गए. रामानुजनगर पुलिस ने कहा है कि वो जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लेगी. पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है. पुलिस ने बताया कि हादसे में इस्तेमाल जीप भी टक्कर मारने के बाद पलट गई. पुलिस ने इस मामले में कुल 4 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है.
टक्कर मारने के बाद पलट गई जीप: सूरजपुर के रामानुजनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश पर बाइक सवार पिता पुत्र को चार पहिया वाहन से जोरदार टक्कर मार दी,, जहा बाइक सवार पिता और पुत्र की मौत हो गई वही एक बेटा घायल हो गया,,वही घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है,,, जहा घायल बेटा ने बताया कि गांव में दूर के रिश्तेदार से रंजिश थी ,, जिस वजह से देर रात जब पिता और दो बेटे बाइक से घर आ रहे थे इसी दौरान आरोपियों के द्वारा प्लान बनाकर चार पहिया वाहन से भीषण टक्कर मार दी,, और पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई,, वही चार पहिया वाहन भी पलट गई जहा चालक मौके से फरार हो गया,, वही पुलिस मामले में चार लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर सभी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है,,
तीव्रगुड़ी गांव में हुई वारदात: पूरी घटना तीव्रगुड़ी गांव की है. आरोपियों ने इस वारदात को रात 12 बजे अंजाम दिया. घटना में पिता और उसके बड़े बेटे की मौत हुई है. जबकि एक बेटा जिला अस्पताल सूरजपुर में भर्ती है. परिजनों का कहना है कि जानबूझकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है. पीड़ित के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने अगर पहले ही आरोपियों के खिलाफ सख्ती बरती होती तो इस वारदात को टाला जा सकता था. पीड़ित के परिजन अब पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं.