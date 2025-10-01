कोडरमा पुलिस लाइन में ड्राइवर ने की आत्महत्या, मरने से पहले दो थाना प्रभारियों पर लगाया आरोप
पुलिस लाइन में चालक के पद पर कार्यरत एक जवान ने आत्महत्या कर ली. मुख्यालय डीएसपी ने मामले की जांच की बात कही है.
Published : October 1, 2025 at 5:27 PM IST
कोडरमा: पुलिस लाइन में एक ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान 42 वर्षीय मंसूर आलम के रूप में हुई है. मंसूर आलम ने आत्महत्या से पहले इसकी जानकारी बैरेक के दूसरे साथियों को कॉल कर दी थी. जिसके बाद उसके साथी पुलिस लाइन के बैरक पहुंचे और मंसूर आलम को बिना विलंब किए सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचे.
चालक की स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. जिसके बाद बैरक के दूसरे जवानों ने इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी.
मंसूर आलम, पिछले तीन महीने से निलंबित थे. वे बीते चार महीने में दो बार निलंबित हो चुके थे. चालक मंसूर आलम ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उन्होंने जयनगर थाना प्रभारी बबलू सिंह और डोमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव समेत कई पुलिस पदाधिकारियों पर झूठे कारणों का हवाला देते हुए निलंबन कराने की बात कही थी. मरने से पहले जारी वीडियो में मंसूर ने कहा कि उसकी मौत के जिम्मेदार भी बबलू सिंह और ओम प्रकास यादव ही होंगे.
मंसूर कार्य के दौरान लापरवाही बरतते थे, जिसके कारण ही उनका निलंबन हुआ था. उनके विरुद्ध शिकायत आई थी कि वे शराब के नशे में ड्यूटी करते हैं, जो जांच में सत्य पाया गया, जिसके कारण उन्हें निलंबित किया गया. फिर भी पुलिया मामले की गहनता से जांच कर रही हैं: रतिभान सिंह, मुख्यालय डीएसपी
