चित्तौड़गढ़: ट्रक की टक्कर से ट्रेलर में लगी भीषण आग, जिंदा जला चालक

चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा सिक्सलेन पर ट्रक और ट्रेलर भिड़ गए. ट्रेलर के ​केबिन में आग लगने पर चालक को निकलने का मौका भी नहीं मिला.

Burning vehicle after an accident on the highway
हाईवे पर हादसे के बाद जलता वाहन (ETV Bharat Chittorgarh)
Published : October 1, 2025 at 11:01 AM IST

चित्तौड़गढ़: जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा सिक्सलेन पर मंगलवार रात भीषण हादसा हो गया. ट्रक एवं ट्रेलर की टक्कर हो गई. इससे ट्रेलर के केबिन में लगी आग से चालक जिंदा जल गया. ट्रेलर चालक को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और ना बाहर से मदद मिल पाई. पुलिस ने चालक का शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. ट्रेलर मालिक से संपर्क कर चालक के परिजनों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. हादसे के बाद करीब तीन घंटे मार्ग बंद रहा. यातायात डायवर्ट किया गया.

गंगरार थाने के सहायक उप निरीक्षक शैतान सिंह ने बताया कि मंगलवार रात ट्रक एवं ट्रेलर दोनों एक ही लेन पर एक ही दिशा में चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा जा रहे थे. गंगरार कोर्ट के सामने ट्रक एवं ट्रेलर के केबिन टकरा गए. टक्कर के तत्काल बाद ट्रेलर के केबिन में आग लग गई. हादसे एवं आग लगने के बाद मार्ग अवरुद्ध हो गया. लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने कंट्रोल रूम से संपर्क कर दमकल मंगवाए और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रेलर चालक केबिन में जिंदा जल चुका था. गंगरार के कार्यवाहक पुलिस उपाधीक्षक रामेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे. ट्रेलर चालक के शव को केबिन से निकलवाकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया.

पढ़ें: ट्रक और ट्रेलर में टक्कर के बाद लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला

मृतक टोंक जिले का: एएसआई शैतान सिंह ने कहा कि मृतक चालक के परिजनों के बारे में पता कर शव की शिनाख्तगी का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने ट्रेलर मालिक से संपर्क किया है. उसने ट्रेलर चालक के टोंक जिले में रहने का बताया. परिजनों के आने के बाद ही शव की शिनाख्तगी होगी. पुलिस ने रात को ही दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन से मौके से हटा दिया. इधर, हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया. उसे नामजद कर गिरफ्तारी के प्रयास करेंगे.

तीन दमकल से आग पर काबू: एएसआई ने बताया कि हादसे के बाद लगी आग काफी भीषण थी. इस पर काबू पाने को तीन दमकल बुलानी पड़ी. चित्तौड़गढ़ नगर परिषद, हिंदुस्तान जिंक तथा संगम इंडस्ट्री की दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया.

