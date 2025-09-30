ट्रक और ट्रेलर में टक्कर के बाद लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला
जयपुर के नेशनल हाईवे 48 पर ट्रक और ट्रेलर में टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई.
Published : September 30, 2025 at 10:29 AM IST
जयपुर : जिले के दूदू इलाके में नेशनल हाईवे संख्या 48 पर नायरा पेट्रोल पंप के पास मंगलवार अलसुबह ट्रक और ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई. टक्कर के बाद ट्रेलर सड़क पर पलट गया और दोनों वाहनों में आग लग गई. आग से एक चालक जिंदा जल गया, जबकि ट्रक में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए.
राहगीरों ने ट्रक में फंसे लोगों को बाहर निकाला और दूदू के उपजिला अस्पताल भिजवाया, जहां गंभीर घायलों का उपचार किया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही दूदू थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पानी के टैंकरों से आग पर काबू पाया गया. इस दौरान नेशनल हाईवे पर एक तरफ लम्बा जाम भी लग गया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर यातायात सुचारू करवाया.
दूदू थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि बिस्किट से भरा ट्रक जयपुर से अजमेर की ओर जा रहा था. तभी ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर टाइल्स से भरे हुए ट्रेलर से टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेलर पलट गया और हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और वाहन धू-धूकर जल उठे. अचानक तेज धमाके के साथ हुए हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया. हादसे में ट्रक केबिन में फंसने से एक चालक झुलस गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई. ट्रक में सवार अन्य दो लोग भी आग से झुलस गए, जिनका दूदू उप जिला अस्पताल में उपचार किया गया. पुलिस ने शव को उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है.