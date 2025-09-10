ETV Bharat / state

ब्लैक स्पॉट घाटी पर भीषण सड़क हादसा, दो की मौत, ट्रक के उड़े परखच्चे

रामगढ़: जिले के चुटूपालू घाटी में अक्सर सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है, जिसे मौत की घाटी भी कहा जाता है. बुधवार को एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है. जिसमें चावल और दाल से लदे ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई. हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और दबे हुए दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

जानकारी देते सब इंस्पेक्टर जॉनी कुमार (Etv Bharat)

बताया जा रहा है कि दो ट्रक की आपस में टक्कर होने से चालक और सह चालक की मौत हो गई. चावल और दाल से लदा एक ट्रक रांची से घाटी की ओर आ रहा था. घाटी में प्रवेश करते ही ट्रक अनियंत्रित होकर गड़के मोड़ के पास ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित स्थान पर भीषण दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गया.

इस दुर्घटना में ट्रक के परखच्चे उड़ गए. ट्रक पर लदा चावल और दाल पूरी सड़क बिखर गया. ट्रक में सवार ड्राइवर और सह चालक का कुछ भी पता नहीं चला. घटना के बाद रामगढ़ पुलिस को मौके पर पहुंची. इसके बाद सड़क पर बिखरे चावल और दाल पैकेट को हटाया गया, जिसके नीचे दोनों चालक और सह चालक दबे हुए मिले.