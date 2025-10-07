देश में पहली बार आगरा में ‘दृष्टि एक्स’ से हो रही टूटी सड़कों की निगरानी; AI से मिल रहा अलर्ट
आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के चीफ डाटा ऑफिसर सौरभ अग्रवाल ने बताया कि आगरा में ‘दृष्टि एक्स’ प्रोजेक्ट लांच किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 8:06 AM IST
आगरा: देश में पहली बार आगरा में टूटी और गड्ढे वाली सड़कों की निगरानी ‘दृष्टि एक्स’ की जा रही है. इससे शहर की सड़कों और गलियों में कूड़े के ढेर, टूटे सीवर मैनहोल, बहते सीवर, पेयजल, नालों के गंदे पानी पर नजर रखी जाएगी. आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ‘दृष्टि एक्स’ का शहर की सड़कों पर ट्रायल रन हो रहा है. इसमें ‘दृष्टि एक्स’ से जो भी कमी दिख रही है. उसका एआई अलर्ट मिलने लगा है.
आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के चीफ डाटा ऑफिसर सौरभ अग्रवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आगरा में ‘दृष्टि एक्स’ प्रोजेक्ट लांच किया है. देश में पहली बार आगरा में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है. इसमें एक वाहन पर कैमरे लगाने के साथ ही उसे जीपीएस से लैस किया गया है. इसे ‘दृष्टि एक्स’ नाम दिया है. ‘दृष्टि एक्स’ का उद्देश्य शहर की सड़कों की निगरानी करना है. अभी यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर की सड़कों पर घुमाया गया है. इसमें कैमरे से सड़क के गड्ढों, सफाई व्यवस्था के फोटोज और वीडियो की रिकॉर्डिंग की गई है, जो स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से भी जोड़ा गया है.
हर जोन में मिलेगा एक एक ‘दृष्टि एक्स’ वाहन: आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के चीफ डाटा ऑफिसर सौरभ अग्रवाल ने बताया कि ‘दृष्टि एक्स’ से सड़क पर पड़े कूड़े, टूटे सीवर मैनहोल, बहते सीवर, पेयजल, नालों के गंदे पानी के फोटो और वीडियो मिले हैं. इसके साथ ही ‘दृष्टि एक्स’ से जो भी फोटोज और वीडियो रिकॉर्ड होंगे. उनके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलर्ट मिलेगा.
अलर्ट आने पर क्षेत्र की लोकेशन और वहां की समस्या की पूरी रिपोर्ट फोटो और वीडियो में होगी. इससे तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारी समस्या के समाधान पर काम कर सकेंगे. इस बारे में नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर में ‘दृष्टि एक्स’ का एक वाहन चल रहा है. जल्द ही नगर निगम के चारों जोन को ‘दृष्टि एक्स’ का एक-एक वाहन दिया जाएगा. इससे पूरे शहर में बेहतर सुविधाएं और इंतजाम किए जा सकेंगे.
अनदेखी और मनमानी की खुल रही पोल: सौरभ अग्रवाल ने बताया स्मार्ट सिटी परियोजना के देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट ‘दृष्टि एक्स’ के ट्रायल रन किया गया है. यह आगरा स्मार्ट सिटी का इनोवेशन है, जिसके बेहतर रिजल्ट आए हैं. जो भी रिजल्ट आए हैं, उनकी रिपोर्ट बनाकर समीक्षा की जाएगी. इससे कई जिम्मेदरों की अनदेखी और मनमानी की पोल खुलेगी. यह जनता के लिए बेहद फायदेमंद है.
इससे सड़कों की हकीकत दृष्टि एक्स से सबूत के साथ नगर आयुक्त के सामने आएगी. हर समस्या का समाधान समय रहते हो सकेगा. अब जिन अधिकारियों, कर्मचारियों के क्षेत्र की सड़कें खराब होंगी. ऐसे अधिकारी और कर्मचारी ‘दृष्टि एक्स’ की रिपोर्ट को झूठा साबित नहीं कर सकेंगे. इससे शहर में नगर निगम की सड़कें हीं नहीं, बल्कि कई विभागों की सड़कें हैं. ‘दृष्टि एक्स’ की रिपोर्ट में जिस विभाग की सड़क आएगी, उसकी रिपोर्ट उस विभाग को भेजी जाएगी.
