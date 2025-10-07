ETV Bharat / state

देश में पहली बार आगरा में ‘दृष्टि एक्स’ से हो रही टूटी सड़कों की निगरानी; AI से मिल रहा अलर्ट

‘दृष्टि एक्स’ से हो रही टूटी सड़कों की निगरानी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : October 7, 2025 at 8:06 AM IST

आगरा: देश में पहली बार आगरा में टूटी और गड्ढे वाली सड़कों की निगरानी ‘दृष्टि एक्स’ की जा रही है. इससे शहर की सड़कों और गलियों में कूड़े के ढेर, टूटे सीवर मैनहोल, बहते सीवर, पेयजल, नालों के गंदे पानी पर नजर रखी जाएगी. आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ‘दृष्टि एक्स’ का शहर की सड़कों पर ट्रायल रन हो रहा है. इसमें ‘दृष्टि एक्स’ से जो भी कमी दिख रही है. उसका एआई अलर्ट मिलने लगा है. आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के चीफ डाटा ऑफिसर सौरभ अग्रवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आगरा में ‘दृष्टि एक्स’ प्रोजेक्ट लांच किया है. देश में पहली बार आगरा में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है. इसमें एक वाहन पर कैमरे लगाने के साथ ही उसे जीपीएस से लैस किया गया है. इसे ‘दृष्टि एक्स’ नाम दिया है. ‘दृष्टि एक्स’ का उद्देश्य शहर की सड़कों की निगरानी करना है. अभी यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर की सड़कों पर घुमाया गया है. इसमें कैमरे से सड़क के गड्ढों, सफाई व्यवस्था के फोटोज और वीडियो की रिकॉर्डिंग की गई है, जो स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से भी जोड़ा गया है. आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना. (Video Credit: ETV Bharat) हर जोन में मिलेगा एक एक ‘दृष्टि एक्स’ वाहन: आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के चीफ डाटा ऑफिसर सौरभ अग्रवाल ने बताया कि ‘दृष्टि एक्स’ से सड़क पर पड़े कूड़े, टूटे सीवर मैनहोल, बहते सीवर, पेयजल, नालों के गंदे पानी के फोटो और वीडियो मिले हैं. इसके साथ ही ‘दृष्टि एक्स’ से जो भी फोटोज और वीडियो रिकॉर्ड होंगे. उनके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलर्ट मिलेगा.