गढ़वा में नौकरी से निकाले गए एक साथ 42 कर्मी, पेयजल स्वच्छता विभाग की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

गढ़वा में नौकरी से निकाले गए एक साथ 42 कर्मी, पेयजल स्वच्छता विभाग की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन
गढ़वा में 42 कर्मियों को पेयजल स्वच्छता विभाग ने नौकरी से निकाल दिया. जिसके बाद सभी कर्मियों ने विभाग की नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया.
Published : September 24, 2025 at 8:09 PM IST
गढ़वा: पेयजल स्वच्छता विभाग ने एक साथ 42 अनुबंध कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है. नौकरी से निकाले गए कर्मियों ने विभाग की नीति की आलोचना की और नौकरी से निकालने पर जमकर नारेबाजी की. इस दौरान सभी कर्मियों ने फिर से नौकरी पर रखने की मांग की.
कर्मियों ने विभाग के पदाधिकारियों पर लगाया आरोप
जानकारी के मुताबिक नौकरी से निकाले गए कर्मी, 15 साल से विभाग में काम कर रहे थे लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें काम से हटाया जा रहा है वैसे ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई. नौकरी से निकाले गए कर्मियों का आरोप है कि हम लोगों को हटाने के बाद, अब नई बहाली निकाली गई है, जिसमें विभाग में कार्यरत पदाधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरी दी जा रही है. एक कर्मी ने बताया कि यदि नई बहाली निकलना ही थी तो हम लोगों को क्यों नहीं रखा गया? हमने कौन सा काम खराब किया है.
नौकरी से निकालने से पहले नहीं दिया नोटिस
अनुबंध कर्मियों का कहना है कि "हम लोगों के बाल बच्चों का अब कौन भरण पोषण करेगा? अब तो उम्र भी निकल गई है. दूसरे विभाग में हम अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं. माननीय न्यायालय द्वारा रोक भी लगाया गया है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है." उन्होंने बताया कि स्वच्छता विभाग से लिखित बहाली हुई थी, कर्मियों ने बताया कि हटाने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया है. हम लोगों का मानदेय भी मार्च 2024 से लेकर अभी तक बकाया है.
इन कर्मचारियों का कार्य मार्च 2025 तक ही था, जिनका कार्य अब खत्म हो चुका है. सरकार द्वारा नए नियम के अनुसार एजेंसी के माध्यम से नए लोगों की बहाली होनी है, जिसका कार्य किया जा रहा है और बहुत जल्द नए लोगों की बहाली सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी: अजय सिंह, कार्यपालक अभियंता, पीएचई विभाग
ये भी पढ़ें- आदिवासी संगठनों का राजभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन, कुड़मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध
यूरिया की कालाबाजारी पर माकपा–किसान सभा का विरोध प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन
बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन, सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 मुद्दे पर सरकार का घेराव