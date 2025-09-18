ETV Bharat / state

पटना में करोड़ों के तेंदुए की खाल बरामद, DRI ने दो को दबोचा

पटना : बिहार की राजधानी पटना में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वन्यजीवों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया, जो साधु का वेश धारण कर अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे. उनके पास से एक जोड़ी तेंदुए की खाल बरामद की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई : डीआरआई पटना की टीम को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग वन्यजीवों के अवैध अंगों की तस्करी में शामिल हैं. जानकारी पुख्ता होने के बाद टीम ने जाल बिछाया और मौके पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान साधु वेश में घूम रहे दो तस्करों को धर दबोचा गया. तलाशी के दौरान उनके पास से एक जोड़ी तेंदुए का खाल बरामद की गई.

बरामद तेंदुए की खाल (ETV Bharat)

डीआरआई अधिकारियों ने बताया कि, ''गिरोह बेहद चालाकी से काम करता था. तस्कर साधु-संत का वेश धारण कर ग्रामीण और धार्मिक इलाकों में घूमते थे, ताकि किसी को उन पर शक न हो. इसी बहाने वे वन्यजीवों के अंगों की तस्करी को अंजाम देते थे.''

गिरोह करता था तेंदुआ और मॉनिटर लिजर्ड का शिकार : जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह केवल तेंदुए और हाथी के अंगों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मॉनिटर लिजर्ड का भी शिकार करता था. इन तीनों प्रजातियों का व्यापार भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इनका व्यापार दंडनीय अपराध है. इसके बावजूद तस्कर इन अंगों को नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने की फिराक में थे.