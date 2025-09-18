पटना में करोड़ों के तेंदुए की खाल बरामद, DRI ने दो को दबोचा
बिहार से अक्सर ही वन्यजीवों के तस्करी का मामला सामने आता रहता है. इसी कड़ी में डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की. पढ़ें खबर
Published : September 18, 2025 at 3:00 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वन्यजीवों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया, जो साधु का वेश धारण कर अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे. उनके पास से एक जोड़ी तेंदुए की खाल बरामद की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है.
गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई : डीआरआई पटना की टीम को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग वन्यजीवों के अवैध अंगों की तस्करी में शामिल हैं. जानकारी पुख्ता होने के बाद टीम ने जाल बिछाया और मौके पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान साधु वेश में घूम रहे दो तस्करों को धर दबोचा गया. तलाशी के दौरान उनके पास से एक जोड़ी तेंदुए का खाल बरामद की गई.
डीआरआई अधिकारियों ने बताया कि, ''गिरोह बेहद चालाकी से काम करता था. तस्कर साधु-संत का वेश धारण कर ग्रामीण और धार्मिक इलाकों में घूमते थे, ताकि किसी को उन पर शक न हो. इसी बहाने वे वन्यजीवों के अंगों की तस्करी को अंजाम देते थे.''
गिरोह करता था तेंदुआ और मॉनिटर लिजर्ड का शिकार : जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह केवल तेंदुए और हाथी के अंगों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मॉनिटर लिजर्ड का भी शिकार करता था. इन तीनों प्रजातियों का व्यापार भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इनका व्यापार दंडनीय अपराध है. इसके बावजूद तस्कर इन अंगों को नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने की फिराक में थे.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी डिमांड : वन्यजीवों की खाल और अंगों की मांग विदेशों में तंत्र-मंत्र और पारंपरिक चिकित्सा में होती है. खासकर तेंदुए की खाल को तांत्रिक विद्या और अंधविश्वास से जोड़ा जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत लाखों-करोड़ों रुपये तक पहुंच जाती है. यही वजह है कि तस्करी का यह नेटवर्क लगातार सक्रिय रहता है.
डीआरआई की बड़ी कामयाबी : डीआरआई अधिकारियों ने इसे बड़ी सफलता बताया है. टीम के अनुसार गिरफ्तार दोनों तस्करों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि उनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके. प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि यह गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ है और लंबे समय से सक्रिय है.
आगे की कार्रवाई : गिरफ्तार तस्करों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) और वन विभाग के हवाले कर दिया गया है. उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
