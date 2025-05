ETV Bharat / state

लखनऊ में कुकरैल नदी की ड्रेजिंग शुरू; स्मॉल रिवर फ्रंट से निखरेगा शहर का पर्यटन - LUCKNOW NEWS

लखनऊ में कुकरैल नदी की ड्रेजिंग शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 2, 2025 at 2:49 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 3:09 PM IST 5 Min Read

लखनऊ: गोमती की सहायक नदी कुकरैल को उसके मूल स्वरूप में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. अकबर नगर में अवैध निर्माण हटाए जाने के बाद कुकरैल नदी की ड्रेजिंग का कार्य शुरू हो गया है. इसके साथ ही, सौमित्र वन 2 और 3 के निर्माण ने भी गति पकड़ ली है, जो पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में नया कदम होगा. जल्द ही इस क्षेत्र में एक स्मॉल रिवर फ्रंट का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा, जो लखनऊवासियों के लिए एक नया आकर्षण बनने की उम्मीद है. कुकरैल नदी का पुर्नजन्म: कुकरैल नदी, जो कभी अपनी निर्मल जलधारा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती थी, शहरीकरण और अतिक्रमण के कारण नाले में तब्दील हो चुकी थी. इसके 28 किलोमीटर लंबे प्रवाह क्षेत्र में 51 नाले गिर रहे थे, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो गया था. सरकार ने इस नदी को जिंदा करने के लिए व्यापक योजना शुरू की है. जल शक्ति मंत्रालय, सिंचाई विभाग, वन विभाग, नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के समन्वय से इस परियोजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है. कुकरैल नदी के पुर्नजन्म पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat) इंदिरा कैनाल से पानी लाने की योजनाः इसके तहत नदी में जमा सिल्ट (गाद) को हटाया जा रहा है, जो कुछ स्थानों पर 7-8 मीटर तक गहरा है. इसके अलावा, नदी के उद्गम स्थल बीकेटी के अस्ति गांव में खुदाई का काम शुरू हो चुका है, ताकि नदी को उसके भूजल स्रोत से पुनः जोड़ा जा सके. शारदा सहायक परियोजना की इंदिरा कैनाल से पानी लाकर नदी में जल प्रवाह सुनिश्चित करने की योजना है. जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि कुकरैल नदी का उत्थान केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लखनऊ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जनन देने का प्रयास है. इसे साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाना है. अकबर नगर से मुक्ति: कुकरैल नदी के किनारे बसे अकबर नगर में अवैध निर्माण लंबे समय से नदी के पुनर्जनन में बाधा बने हुए थे. जून 2024 में प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अकबर नगर में करीब 1800 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई के दौरान 24.5 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा था, अकबर नगर से अतिक्रमण हटने के बाद कुकरैल नदी में नए जल स्रोत फूटने लगे हैं. यह नदी अब नाले से फिर से नदी बनने की ओर अग्रसर है. अकबरनगर के ध्वस्तीकरण के बाद इस क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सौमित्र वन की स्थापना की गई. सौमित्र वन, जिसका नाम भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर रखा गया है, अब सौमित्र वन 2 और 3 के रूप में विस्तार ले रहा है.

सौमित्र वन 2 और 3: सौमित्र वन 2 और 3 का निर्माण अकबर नगर के निकटवर्ती क्षेत्रों में शुरू हो चुका है. इस परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण, ग्रीन बेल्ट का विकास और पार्कों का निर्माण किया जा रहा है. सौमित्र वन में 100 फीट लंबा भव्य प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, जिसका बीम कार्य पूरा हो चुका है. इसके अलावा, प्रशासनिक भवन, बैठक कक्ष और पर्यटकों के लिए सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सौमित्र वन को एक इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां नाइट सफारी की योजना भी प्रस्तावित है, जो लखनऊ को पर्यटन के नक्शे पर एक नई पहचान देगी. कुकरैल नदी के किनारे बनने वाला स्मॉल रिवर फ्रंट न केवल सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि बोटिंग, स्ट्रीट फूड जोन और खेलकूद की गतिविधियों के लिए भी स्थान प्रदान करेगा. स्मॉल रिवर फ्रंट: कुकरैल नदी के किनारे प्रस्तावित स्मॉल रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित करने की योजना है. इसके लिए लखनऊ नगर निगम ने लखनऊ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा है. इस रिवर फ्रंट पर चेकडैम बनाकर झील का निर्माण किया जाएगा, जो ट्रांस गोमती क्षेत्र की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करेगा. परियोजना के तहत नदी में गिरने वाले 39 नालों में से 17 को टैप करने का कार्य 95% पूरा हो चुका है. अकबरनगर में 1.5 हेक्टेयर भूमि पर 40 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाया जाएगा, जिससे शोधित पानी को नदी में छोड़ा जाएगा. इससे नदी का पानी स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रहेगा. कुकरैल नदी की ड्रेजिंग और सौमित्र वन 2 व 3 का निर्माण लखनऊ के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है. यह परियोजना न केवल नदी को उसके मूल स्वरूप में लाएगी, बल्कि लखनऊ को एक नए पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित करेगी. यह भी पढ़ें: शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे पर लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान; मिराज, सुखोई, जगुआर और राफेल की गर्जना

लखनऊ: गोमती की सहायक नदी कुकरैल को उसके मूल स्वरूप में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. अकबर नगर में अवैध निर्माण हटाए जाने के बाद कुकरैल नदी की ड्रेजिंग का कार्य शुरू हो गया है. इसके साथ ही, सौमित्र वन 2 और 3 के निर्माण ने भी गति पकड़ ली है, जो पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में नया कदम होगा. जल्द ही इस क्षेत्र में एक स्मॉल रिवर फ्रंट का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा, जो लखनऊवासियों के लिए एक नया आकर्षण बनने की उम्मीद है. कुकरैल नदी का पुर्नजन्म: कुकरैल नदी, जो कभी अपनी निर्मल जलधारा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती थी, शहरीकरण और अतिक्रमण के कारण नाले में तब्दील हो चुकी थी. इसके 28 किलोमीटर लंबे प्रवाह क्षेत्र में 51 नाले गिर रहे थे, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो गया था. सरकार ने इस नदी को जिंदा करने के लिए व्यापक योजना शुरू की है. जल शक्ति मंत्रालय, सिंचाई विभाग, वन विभाग, नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के समन्वय से इस परियोजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है. कुकरैल नदी के पुर्नजन्म पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat) इंदिरा कैनाल से पानी लाने की योजनाः इसके तहत नदी में जमा सिल्ट (गाद) को हटाया जा रहा है, जो कुछ स्थानों पर 7-8 मीटर तक गहरा है. इसके अलावा, नदी के उद्गम स्थल बीकेटी के अस्ति गांव में खुदाई का काम शुरू हो चुका है, ताकि नदी को उसके भूजल स्रोत से पुनः जोड़ा जा सके. शारदा सहायक परियोजना की इंदिरा कैनाल से पानी लाकर नदी में जल प्रवाह सुनिश्चित करने की योजना है. जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि कुकरैल नदी का उत्थान केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लखनऊ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जनन देने का प्रयास है. इसे साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाना है. अकबर नगर से मुक्ति: कुकरैल नदी के किनारे बसे अकबर नगर में अवैध निर्माण लंबे समय से नदी के पुनर्जनन में बाधा बने हुए थे. जून 2024 में प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अकबर नगर में करीब 1800 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई के दौरान 24.5 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा था, अकबर नगर से अतिक्रमण हटने के बाद कुकरैल नदी में नए जल स्रोत फूटने लगे हैं. यह नदी अब नाले से फिर से नदी बनने की ओर अग्रसर है. अकबरनगर के ध्वस्तीकरण के बाद इस क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सौमित्र वन की स्थापना की गई. सौमित्र वन, जिसका नाम भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर रखा गया है, अब सौमित्र वन 2 और 3 के रूप में विस्तार ले रहा है. सौमित्र वन 2 और 3: सौमित्र वन 2 और 3 का निर्माण अकबर नगर के निकटवर्ती क्षेत्रों में शुरू हो चुका है. इस परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण, ग्रीन बेल्ट का विकास और पार्कों का निर्माण किया जा रहा है. सौमित्र वन में 100 फीट लंबा भव्य प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, जिसका बीम कार्य पूरा हो चुका है. इसके अलावा, प्रशासनिक भवन, बैठक कक्ष और पर्यटकों के लिए सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सौमित्र वन को एक इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां नाइट सफारी की योजना भी प्रस्तावित है, जो लखनऊ को पर्यटन के नक्शे पर एक नई पहचान देगी. कुकरैल नदी के किनारे बनने वाला स्मॉल रिवर फ्रंट न केवल सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि बोटिंग, स्ट्रीट फूड जोन और खेलकूद की गतिविधियों के लिए भी स्थान प्रदान करेगा. स्मॉल रिवर फ्रंट: कुकरैल नदी के किनारे प्रस्तावित स्मॉल रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित करने की योजना है. इसके लिए लखनऊ नगर निगम ने लखनऊ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा है. इस रिवर फ्रंट पर चेकडैम बनाकर झील का निर्माण किया जाएगा, जो ट्रांस गोमती क्षेत्र की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करेगा. परियोजना के तहत नदी में गिरने वाले 39 नालों में से 17 को टैप करने का कार्य 95% पूरा हो चुका है. अकबरनगर में 1.5 हेक्टेयर भूमि पर 40 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाया जाएगा, जिससे शोधित पानी को नदी में छोड़ा जाएगा. इससे नदी का पानी स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रहेगा. कुकरैल नदी की ड्रेजिंग और सौमित्र वन 2 व 3 का निर्माण लखनऊ के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है. यह परियोजना न केवल नदी को उसके मूल स्वरूप में लाएगी, बल्कि लखनऊ को एक नए पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित करेगी. यह भी पढ़ें: शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे पर लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान; मिराज, सुखोई, जगुआर और राफेल की गर्जना

Last Updated : May 2, 2025 at 3:09 PM IST