जयपुर: जैसलमेर जिले में पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्थित डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के मैनेजर महेंद्र प्रसाद को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. उसे पिछले दिनों हिरासत में लिया गया. सुरक्षा एजेंसियों की जॉइंट इंटेरोगेशन में जासूसी के सबूत मिलने के बाद शासकीय गुप्त बाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

आईजी (सीआईडी-सुरक्षा) डॉ विष्णुकांत ने बताया कि चांधन फील्ड फायरिंग रेंज के डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर (संविदाकर्मी) महेंद्र प्रसाद को जासूसी के शक में हिरासत में लिया गया था. वह मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का निवासी है और 2018 से इस संवेदनशील गेस्ट हाउस में कार्यरत था. जहां देश के शीर्ष रक्षा वैज्ञानिक, डीआरडीओ के अधिकारी और सेना के उच्चाधिकारी रूकते हैं. उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है.

वैज्ञानिकों-अधिकारियों की सूचनाएं की साझा: उन्होंने बताया कि आरोपी मैनेजर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था. चांधन फील्ड फायरिंग रेंज में मिसाइलों के परीक्षण व अन्य हथियारों के परीक्षण के लिए आने वाले डीआरडीओ के वैज्ञानिकों व भारतीय सेना के अधिकारियों की आवाजाही की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स को मुहैया करवा रहा था.

मोबाइल की जांच में सामने आए राज: दरअसल, महेंद्र प्रसाद को हिरासत में लेने के बाद जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र पर लाया गया था. जहां इंटेलिजेंस के साथ ही विभिन्न एजेंसियों द्वारा संयुक्त पूछताछ की गई. उसके मोबाइल को भी जब्त कर जांच की गई. मोबाइल के तकनीकी परीक्षण और पूछताछ में उसके द्वारा डीआरडीओ और भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलर्स को साझा करने के आरोप सही पाए गए हैं.

पाकिस्तान से कॉल और आरोपी राडार पर: पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज भारत के सैन्य इतिहास में अहम स्थान रखती है. यहीं पर भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे. आज भी यह क्षेत्र अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों के परीक्षण का प्रमुख स्थल है. गेस्ट हाउस में तैनात महेंद्र प्रसाद पर आरोप है कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को गोपनीय जानकारी मोबाइल के माध्यम से साझा की. उसके मोबाइल पर पाकिस्तान से संदिग्ध कॉल आने की सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे.

सीमावर्ती इलाकों पर पाकिस्तान की नजर: राजस्थान की पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी सीमा है. जो देश में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है. यह क्षेत्र हमेशा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के निशाने पर हमेशा रहता है. जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे सीमावर्ती जिलों में लगातार जासूसी के मामले सामने आते रहे हैं. बॉर्डर पर तीन बड़े एयरबेस और सेना की कई चौकियां हैं. ऐसे में यहां की हर गतिविधि का सामरिक रूप से अलग महत्व है. सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट स्थानीय लोगों, मजदूरों, होटल स्टाफ और नेटवर्किंग एजेंसियों के माध्यम से सूचनाएं जुटाने की फिराक में रहते हैं. घटना के बाद जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी गई हैं. संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.