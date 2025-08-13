ETV Bharat / state

पद्मश्री जमुना टुडू को मिला द्रौपदी मुर्मू का न्योता, राष्ट्रपति भवन के विशेष डिनर में होंगी शामिल - PRESIDENT INVITATION TO JAMUNA TUDU

पद्मश्री जमुना टुडू को राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष डिनर का न्योता मिला है. वे 14 अगस्त को रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगी.

draupadi-murmu-invites-jamuna-tudu-for-dinner-at-rashtrapati-bhavan-on-independence-day
निमंत्रण कार्ड दिखातीं जमुना टुडू (ETV BHARAT)
पूर्वी सिंहभूम: झारखंड की बेटी जमुना टुडू, जिन्हें प्यार से ‘लेडी टार्जन’ कहा जाता है. एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पहले उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में विशेष डिनर के लिए आमंत्रित किया है.

उनकी यह उपलब्धि न केवल झारखंड के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. जमुना टुडू ने जंगलों को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम किया है, उसकी वजह से आज पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती है.

Draupadi Murmu invites Jamuna Tudu for dinner at Rashtrapati Bhavan on Independence Day
जमुना टुडू को मिला निमंत्रण कार्ड (ETV BHARAT)

जमुना ने छेड़ी थी जंगल बचाने की अनोखी मुहिम

जमुना टुडू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव में हुआ है. शादी के बाद जब वे अपने ससुराल गांव रानी मटेली आईं तो उन्होंने देखा कि जंगल तेजी से कट रहे हैं. जंगल माफियाओं द्वारा पेड़ों की बेरहमी से कटाई ने उन्हें अंदर तक हिला दिया. इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वे जंगलों की रक्षा करेंगी. जमुना ने अपने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और ‘वन रक्षा मंच’ की स्थापना की. इस मंच में अब हजारों महिलाएं जुड़ी हैं, जो जंगल माफियाओं का डटकर सामना करती हैं.

चुनौतियों से भरा रहा जमुना का सफर

जमुना का सफर कठिनाइयों से भरा रहा. जंगल माफियाओं ने उन्हें बार-बार डराने की कोशिश की, लेकिन वे अडिग रहीं. अपने दृढ़ संकल्प और बल पर उन्होंने ना सिर्फ जंगलों की रक्षा की बल्कि स्थानीय लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में भी जागरूक किया. उनकी इस मुहिम ने लाखों पेड़ों को कटने से बचाया और जंगलों को फिर से हरा-भरा करने में मदद की. उनके इस काम की वजह से उन्हें 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था.

Draupadi Murmu invites Jamuna Tudu for dinner at Rashtrapati Bhavan on Independence Day
जमुना टुडू के साथ अन्य महिला सदस्य (ETV BHARAT)

राष्ट्रपति का मिला विशेष निमंत्रण

अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमुना टुडू को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष डिनर के लिए आमंत्रित किया है. यह निमंत्रण उनके पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कार्यों के लिए एक बड़ा सम्मान है. इस आयोजन में उनके साथ झारखंड के रांची के रामदास टुडू भी शामिल होंगे. यह मौका जमुना के लिए बेहद खास है, क्योंकि यह उनके संघर्ष और समर्पण को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है.

प्रेरणा की स्रोत हैं जमुना

जमुना टुडू की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है, जो अपने छोटे-छोटे प्रयासों से समाज और पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहता है. उनकी साहस, मेहनत और जुनून यह सिखाती है कि अगर दिल में लगन हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती. आज जमुना न केवल झारखंड की, बल्कि पूरे देश की बेटी बन चुकी हैं, जिनका काम हर किसी को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है.

वन माफियाओं से कई बार भिड़ चुकी हैं महिलाएं

जमुना टुडू ने 2004 में कड़े संघर्षों के बाद 'वन सुरक्षा समिति' का गठन किया. जिस समिति में आज 60 सक्रिय महिला सदस्य हैं. जो दिन में तीन बार जंगल में बारी-बारी से सुबह, दोपहर और शाम गश्ती पर जाती हैं. वह नजर रखती हैं कि कहीं कोई वन माफिया उनके जंगल में अवैध कटाई न करे. कई बार वन माफिया से आमने-सामने की टक्कर में इन वीरांगनाओं को लहूलुहान भी होना पड़ा है.

हालांकि शुरुआत में जमुना को बहुत निराशा का सामना करना पड़ा, जब उन्हें गांव की महिलाओं का साथ नहीं मिला था. उनका कहना था कि इस कार्य के लिए उन्हें पुरुषों के विरुद्ध जाना होगा. बाद में दसवीं तक पढ़ी-लिखी जमुना टुडू ने गांव के लोगों से प्रश्न करना शुरू किया और वह लोगों को पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जंगलों के महत्व के बारे में बतातीं.

कैसे पड़ा जमुना का नाम लेडी टार्जन

2004 तक जमुना की टीम में मात्र 4 सदस्य थे. लेकिन जमुना ने हार नहीं मानी और धीरे-धीरे वह अपने मुहिम में सफल हो गई. आज उन्हें सभी लोग गर्व से लेडी टार्जन के नाम से पुकारते हैं. जमुना टुडू का विवाह चाकुलिया गांव में साल 1998 में हुआ. जमुना की बदौलत आज इस आदिवासी गांव में अच्छा विद्यालय और पक्की सड़कें हैं.

उन्होंने गांव में विद्यालय और नलकूप के लिए अपनी भूमि भी दान की है. आज जमुना टुडू का यह अभियान आंदोलन का रूप ले चुका है, जो पूरे देश में चल रहा है. जमुना के द्वारा वनों की रक्षा के लिए लगभग 150 समितियां बनाई जा चुकी हैं, जिनमें लगभग 6000 सक्रिय सदस्य भी हैं.

जमुना टुडू की उपब्धियां

जंगल बचाने की मुहिम को देखते हुए जमुना को साल 2013 में 'एक्ट ऑफ सोशल करेज' की श्रेणी में गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड और 2014 में स्त्री शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है. साल 2016 में जब उन्हें भारत की प्रथम 100 महिलाओं में चुना गया था, तब महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी हो चुकी हैं.

साल 2017 में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत द्वारा उन्हें वन संरक्षण के लिए वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया था. वहीं, 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया. उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है.

मेरे लिए गर्व की बात है: जमुना टुडू

फोन पर पद्मश्री जमुना टुडू ने बताया कि मैं 14 अगस्त को रांची से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली जाऊंगी और वहां राष्ट्रपति महोदय से जो निमंत्रण मिला है उसमें शामिल होंगी. यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे जैसे गरीब और आदिवासी समाज की एक महिला को देश के सबसे ऊंचे पद पर आसीन राष्ट्रपति महोदय ने निमंत्रण भेजा है, इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद एवं जोहार करती हूं. आशा करती हूं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के रहते हुए गरीब एवं आदिवासी लोगों का उत्थान जरूर होगा.

