ETV Bharat / state

गाजियाबाद में बिल्डर की लापरवाही से नाले की दीवार टूटी, समिति के बेसमेंट में घुसा पानी, सड़कों पर आए लोग - DRAIN WALL BROKE IN GHAZIABAD

बिल्डर की लापरवाही से नाले की दीवार टूटी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 2, 2025 at 8:50 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 8:57 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के विजयनगर थाना स्थित सिद्धार्थ विहार इलाके में नाले की दीवार टूटने से सोसाइटी के बेसमेंट में पानी घुस गया. समिति के बेसमेंट में पानी भरने से निवासियों को काफी परेशानी होने लगी. गुस्साए निवासियों ने सिद्धार्थ विहार को नेशनल हाईवे 9 से जोड़ने वाली सड़क को जाम कर दिया. समिति के निवासियों ने बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाया है. पुलिस बल के साथ एसीपी कोतवाली मौके पर पहुंचे हैं. पुलिस अधिकारी निवासियों को सड़क से हटने की अपील कर रहे हैं. मौके पर गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक भी पहुंचे. महापौर सुनीता दयाल के PRO मनीष द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ विहार स्थित निगम के नाले के बराबर में प्राइवेट बिल्डर द्वारा बेसमेंट बनाया जा रहा था. बेसमेंट की गहराई अधिक खोदने के कारण नाले की दीवार टूट गई, जैसे ही नगर निगम को सूचना मिली तो नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बिल्डर को नाले पर रेत के कट्टे से रिटर्निंग वाल बनाने के निर्देश दिए. बिल्डर द्वारा 24 घंटे भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और प्रतीक सोसाइटी के बेसमेंट में भी पानी भर गया. बिल्डर द्वारा विजय नगर क्षेत्र से आ रहे नाले पर गंगाजल प्लांट के बाहर रोक लगाने का कार्य शुरू किया गया. जिसमें महापौर सुनीता दयाल को सूचना मिली और उन्होंने अपने पार्षदों और अधिकारियों को तत्काल मोके पर जाने को कहा और सूचना देने को कहा. पार्षदों ने महापौर को स्थिति से अवगत कराया तब महापौर ने कहा कि मैं मोके पर आ रही हूं. महापौर तत्काल मोके पर पहुंची और स्थिति जानी. मोके पर पता चला कि बिल्डर की लापरवाही से यह नाले की दीवार टूटी है. बेसमेंट में पानी भर गया है. जिसके कारण कोई अनहोनी होने की संभावना बनी हुई है.

Last Updated : May 2, 2025 at 8:57 PM IST