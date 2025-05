ETV Bharat / state

विद्युत नियामक आयोग में इसी हफ्ते पेश किया जाएगा निजीकरण का मसौदा, कंसल्टेंट के सेलेक्शन पर उठे सवाल - UP ELECTRICITY DEPT PRIVATIZATION

दोषी कंसलटेंटके मसौदे को अनुमोदित नहीं किया जा सकता. ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 25, 2025 at 10:09 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 10:16 PM IST 2 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के 42 जिलों के निजीकरण का मसौदा इसी सप्ताह विद्युत नियामक आयोग के सामने सलाह लेने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा. वहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ग्रांट थॉर्टन कंपनी जो दोषी साबित हो चुकी है, उसके प्रस्ताव को क्या विद्युत नियामक आयोग स्वीकार करेगा? दो मई को विद्युत नियामक आयोग ने कंसल्टेंट कंपनी के साथ बैठक करने से मना कर दिया था. पूरे ऊर्जा सेक्टर से लेकर जिला प्रशासन तक हड़ताल से निबटने की तैयारी की जा रही है, जबकि ऊर्जा निगम में किसी भी संगठन ने हड़ताल की नोटिस नहीं दी है. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि बहुत ही चालाकी से 16 मई को एनर्जी टास्क फोर्स की बैठक में असंवैधानिक कंसल्टेंट के मसौदे को अंतिम रूप नहीं दिया गया. सभी को पता है कि जो कंसलटेंट दोषी है, उसके मसौदे को अनुमोदित नहीं किया जा सकता. इसलिए कंसल्टेंट को बचाने वाले सभी उच्चाधिकारियों ने एक ऐसी चाल चलकर विद्युत नियामक आयोग से उस पर मुहर लगवाना ज्यादा सही समझा है. उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष का कहना है कि विद्युत नियामक आयोग के सामने पहले से ही सभी साक्ष्य और तथ्य उपभोक्ता परिषद ने अपने लोक महत्व प्रस्ताव के माध्यम से रखे हैं. ऐसे में विद्युत नियामक आयोग से भी संवैधानिक अनुरोध है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न लिया जाए. अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि पूरे प्रदेश में हड़ताल का माहौल बनाकर निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाया गया. कंसल्टेंट कंपनी जो दोषी है, उसे बचाने के लिए पत्रावली तैयार करने वाले निदेशक वित्त को कार्य विस्तार दिया गया. ध्यान बंटाने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है. उनका कहना है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरे मामले पर ऊर्जा मंत्री चुपचाप तमाशा देख रहे हैं. यह बात अलग है कि निदेशकों के कार्यकाल की पत्रावली उन्हीं के स्तर से ऊपर नीचे की जा रही है.

