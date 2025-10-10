ETV Bharat / state

ऋषिकेश में डॉक्टर 26 साल से पत्नी के लिए रख रहे हैं करवा चौथ का व्रत, पत्नी भी निभाती है साथ

सीनियर सर्जन डॉक्टर विजयेश भारद्वाज 26 वर्षों से अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करते आ रहे हैं

Karwa Chauth fast 2025
डॉक्टर दंपति का करवा चौथ (Photo courtesy- Dr Vijayesh Bhardwaj)
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 10, 2025 at 7:58 PM IST

3 Min Read
ऋषिकेश: आज करवा चौथ है. पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं यह व्रत करती हैं. पूरे देश में आज यह पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. अमूमन यही देखा गया है कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं. लेकिन ऋषिकेश में एक डॉक्टर ऐसे हैं जो अपनी पत्नी की दीर्घायु के लिए शादी के बाद से लगातार करवा चौथ का व्रत रखते आ रहे हैं. ऋषिकेश का यह दंपति आदर्श दंपत्ति है. यह दंपत्ति लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है.

26 साल से पत्नी के साथ करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं डॉक्टर साहब: ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय में तैनात सीनियर सर्जन डॉक्टर विजयेश भारद्वाज लगभग 26 वर्षों से अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करते आ रहे हैं. विजयेश बताते हैं कि पति की लंबी आयु के लिए पत्नी व्रत रखें, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, बल्कि जो भी पत्नी व पति एक दूसरे से स्नेह करते हैं, वह हमेशा एक दूसरे के लिए दीर्घायु की कामना कर सकते हैं.

Karwa Chauth fast 2025
छन्नी से पत्नी के दर्शन करते डॉक्टर विजयेश भारद्वाज (Photo courtesy- Dr Vijayesh Bhardwaj)

डॉक्टर साहब ने बताया करवा चौथ का व्रत रखने का कारण: डॉक्टर विजयेश भारद्वाज ने कहा कि-

जिस तरह से मेरी पत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा मेरे साथ चलती है, यही कारण है कि मैं अपनी पत्नी से स्नेह करता हूं. मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रहे. मेरी पत्नी की दीर्घायु हो, इसीलिए मैं करवा चौथ का व्रत पूरे विधि-विधान से रखता हूं. यह प्रेरणा मुझे अपने बड़े भाइयों से मिली, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी इसी तरह से करवा चौथ का व्रत रखते थे.
-डॉक्टर विजयेश भारद्वाज, सीनियर सर्जन, राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश-

डॉक्टर कोमल भारद्वाज ने कहा मैं भाग्यशाली हूं: डॉ. विजयेश भारद्वाज की पत्नी डॉक्टर कोमल भारद्वाज ने कहा कि-

मेरे पति मेरे साथ शादी के पहले वर्ष से ही करवा चौथ का व्रत रखते आ रहे हैं. मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं, और मुझे यह बताते हुए काफी गर्व और खुशी होती है कि मेरे पति मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रखते हैं.
-डॉक्टर कोमल भारद्वाज, डॉ. विजयेश भारद्वाज की पत्नी-

पति को रहती है चांद देखने की प्रतीक्षा: उन्होंने कहा विजयेश इस व्रत को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं. मुझसे अधिक चांद की प्रतीक्षा इनको रहती है. उन्होंने कहा कि जो पति अपनी पत्नी से स्नेह करता है, वह अपनी स्वेच्छा से इस व्रत को कर सकता है. ऐसा करने से उनकी पत्नियां जरूर खुश होंगी.

Karwa Chauth fast 2025
करवा चौथ मनाते डॉक्टर भारद्वाज दंपति (Photo courtesy- Dr Vijayesh Bhardwaj)

22 साल बाद हुए ट्विंस: डॉक्टर दम्पति की शादी के 22 वर्ष बाद संतान पैदा हुई. लम्बे इन्तजार के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया. उन्होंने अपनी बेटी का नाम मिशिका और बेटे का नाम अभीष्ट रखा है.

Karwa Chauth fast 2025
अपने जुड़वां बच्चों के साथ डॉक्टर दंपति (Photo courtesy- Dr Vijayesh Bhardwaj)
