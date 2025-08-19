नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की निदेशक एवं दीप चंद बंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहीं डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को नया स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) नियुक्त किया है. सरकार की ओर से इसको लेकर आदेश भी जारी किया गया है.

डॉ वत्सला अग्रवाल कई अस्पतालों में डायरेक्टर और एमएस का पद संभाल चुकी हैं. उनके पास जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी रही है. साथ ही उन्होंने दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट के निदेशक का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाला था. अब सरकार ने उन्हें दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख और महत्वपूर्ण पदों में से एक डीजीएचएस पद पर नियुक्ति देकर फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

बता दें कि डॉक्टर रति मक्कड़ के डीजीएचएस पद से वीआरएस लेने के बाद से यह पद खाली था. उन्हें सरकार ने 9 अगस्त को वीआरएस देकर रिलीव कर दिया था. उनके बाद से डिप्टी डीजीएचएस डॉ राजेश कुमार डीजीएचएस का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे. डॉ. रति मक्कड़ से पहले डीजीएचएस रही डॉक्टर वंदना बग्गा को सरकार ने जनवरी महीने में निलंबित कर दिया था. इसके बाद करीब 2 महीने तक यह पद खाली रहा. उसके बाद अप्रैल में डॉक्टर रति मक्कड़ को डीजीएचएस की जिम्मेदारी सौंप गई थी.

फिर जून माह में जब सरकार ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भंग कर दिया और उसका चार्ज डीजीएचएस को सौंप दी थी. उसके बाद डीएमसी के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए कमेटी का गठन किया था. उसके बाद से डीजीएचएस के ऊपर डीएमसी का भी काम संभालने, जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने और डीएमसी का चुनाव कराने का भी दबाव बढ़ गया था. डीएमसी के सदस्यों के अनुसार, इस दबाव के चलते ही डॉ रति मक्कड़ ने वीआरएस लेने का मन बनाया था. जानकारों का कहना है कि सरकार चाहती है कि जल्दी दिल्ली मेडिकल काउंसिल मामले में चल रही जांच पूरी करके डीजीएचएस डीएमसी का चुनाव कराए.

डॉ मुनीषा अग्रवाल को बनाया गया मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का डीन: डीजीएचएस के साथ ही दिल्ली सरकार ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में डीन की नियुक्ति भी कर दी. मेडिकल कॉलेज के ही एनेस्थीसिया विभाग की प्रोफेसर डॉ मुनीषा अग्रवाल को नया डीन बनाया गया है.

बता दें कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली का एक प्रमुख और बहुत पुराना प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, जिसमें दाखिला लेने के लिए देश भर से मेडिकल स्टूडेंट कड़ी मेहनत करते हैं. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए तीन अस्पतालों लोकनायक, गुरु नानक आई केयर और जीबी पंत में यहां से पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रेक्टिस करने का मौका मिलता है. इसलिए इस कॉलेज का दिल्ली में एक महत्वपूर्ण स्थान है.

