डॉ. रूपम संधू WAGGGS की एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय समिति की सदस्य निर्वाचित, 26 देश हैं इस रीजन में शामिल

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 24, 2025 at 6:39 PM IST

नई दिल्ली: भारत स्काउट्स और गाइड्स की हरियाणा राज्य की मुख्यालय आयुक्त को वैग्स (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) की एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय समिति 2025–2028 की सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है. न्हें 19 से 23 अगस्त तक आयोजित 15वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन में हुए चुनाव में निर्वाचित घोषित किया गया. इस दौरान संगठन में प्रस्ताव संशोधन और नेतृत्व चयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया. सात विशिष्ट उम्मीदवारों में से डॉ. रूपम संधू इस समिति के लिए चुना गया.

भारत स्काउट्स और गाइड्स की निदेशक दर्शना पावस्कर ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉ. संधू का चुनाव भारत के लिए बहुत ही गौरव का विषय है. स्काउट्स एवं गाइड्स का यह पद अत्यधिक जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक है, जो लाखों गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है. वहीं डॉ. रूपम संधू ने कहा कि एशिया स्पेसिफिक रीजन काफी बड़ा रीजन है.

डॉ. रूपम संधू (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, क्योंकि 26 देश इसमें शामिल हैं. सभी देशों से एक-एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन होता है. साथ ही एक अध्यक्ष भी रहता है. हमारी कोशिश रहेगी कि इससे जुड़ी हुई महिला गाइड्स को पूरा प्रोत्साहन मिले. उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो. साथ ही गर्ल्स गाइडिंग के क्षेत्र में हम किस तरह और अच्छा कर सकते हैं, इस पर काम करने का हमारा प्रयास रहेगा. हमारा प्रयास यह भी रहेगा की वैग्स के मेंबर ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता बढ़े और भी देश को हम उसमें जोड़ें, ताकि गर्ल्स गाइडिंग को और सशक्त किया जा सके.

ये देश हुए शामिल: सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, न्यूजीलैंड और फिजी के 39 सदस्य, जो फ्रेंड्स ऑफ एशिया पैसिफिक वैग्स (एफपीडब्ल्यू) का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर स्थलों का भ्रमण किया. ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, फिजी, हांगकांग, जापान, किरिबाती, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सिंगापुर, सोलोमन द्वीप समूह, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड और भारत से इस भ्रमण में शामिल हुए.

23 देशों की भागीदारी: मुख्य आकर्षणों में राजघाट और इंडिया गेट की यात्राएं रहीं, जहां प्रतिभागियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव किया. राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने उनके शांति और नेतृत्व के आदर्शों पर चिंतन किया गया. कई प्रतिनिधियों ने इस अनुभव को प्रेरणादायक और अविस्मरणीय बताया. इस कार्यक्रम में एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 23 सदस्य देशों की भागीदारी रही. शनिवार को सम्मेलन का समापन हुआ.

अन्य देशों से चुने गए समिति के सदस्य

  1. ग्वेन ली – गर्ल गाइड्स एसोसिएशन ऑफ मलेशिया
  2. शिनेतसेत्सेग लखाग्वासुरेन गर्ल स्काउट एसोसिएशन ऑफ मंगोलिया
  3. साइरा मुफ्ती – पाकिस्तान गर्ल गाइड्स एसोसिएशन
  4. मय म्यात मो – म्यांमार गर्ल गाइड्स
  5. फ्रांसिन प्राडेज – गर्ल स्काउट्स ऑफ द फिलीपींस
  6. डॉ. रूपम संधू – भारत स्काउट्स और गाइड्स, भारत
  7. नियूमत शफीक – मालदीव्स गर्ल गाइड्स एसोसिएशन

