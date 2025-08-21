समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर के डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा ने अपने केंद्रीय पुस्तकालय को पूरी तरह स्वचालित और डिजिटल कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. यह बिहार का पहला विश्वविद्यालय है, जो इस तरह की अत्याधुनिक डिजिटल स्वचालित तकनीक से लैस हुआ है. देशभर में गिने-चुने विश्वविद्यालयों में ही ऐसी सुविधा उपलब्ध है.

आरएफआईडी तकनीक का उपयोग: विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पी.एस. पांडेय ने बताया कि पुस्तकालय में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक लागू की गई है. यह एक वायरलेस पहचान तकनीक है, जो रेडियो तरंगों के माध्यम से पुस्तकों की पहचान और ट्रैकिंग करती है.

"इस तकनीक के जरिए पुस्तकों को निर्गत करना और वापस लेना अब तेज, सटीक और पूरी तरह स्वचालित हो गया है. इससे पुस्तकालय प्रबंधन में दक्षता बढ़ी है."-डॉ. पी.एस. पांडेय, कुलपति, विश्वविद्यालय

सेल्फ चेक-इन और चेक-आउट: छात्रों की सुविधा के लिए पुस्तकालय में सेल्फ चेक-इन और चेक-आउट मशीनों को स्थापित किया गया है. अब छात्रों को पुस्तकालय सहायक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है. वे स्वयं इन मशीनों के माध्यम से पुस्तकें ले सकते हैं और वापस कर सकते हैं. इस स्वचालित प्रणाली ने समय की बचत की है और छात्रों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है.

डिजिटल लाइब्रेरी वाला पहला विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

क्या है 'माइलाफ्ट' तकनीक: पुस्तकालय को हर समय और हर जगह उपलब्ध कराने के लिए माइलाफ्ट तकनीक शुरू की गई है, जिसे 'माइ लाइब्रेरी ऑन फिंगरटिप्स' भी कहा जाता है. इस तकनीक के माध्यम से छात्र विश्वविद्यालय की सभी पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप में अपने मोबाइल फोन पर पढ़ सकते हैं. यह सुविधा छात्रों को कहीं भी, कभी भी ज्ञान प्राप्त करने की आजादी देती है.

अत्याधुनिक तकनीक से रखरखाव में कमी: पुस्तकालय के अध्यक्ष डॉ. राकेश मणि शर्मा ने बताया कि इस तरह की अत्याधुनिक तकनीक ज्यादातर विदेशी विश्वविद्यालयों में ही देखने को मिलती है. उन्होंने कहा कि आरएफआईडी और माइलाफ्ट जैसी तकनीकों से पुस्तकालय के रखरखाव का खर्च कम होगा और छात्रों को भी इसका अधिक लाभ मिलेगा.

"आरएफआईडी और माइलाफ्ट जैसी तकनीकों से न केवल पुस्तकालय के रखरखाव का खर्च कम होगा, बल्कि छात्रों को भी इसका अधिक लाभ मिलेगा. यह तकनीक पुस्तकालय प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाएगी."-डॉ. राकेश मणि शर्मा, अध्यक्ष, पुस्तकालय

विशाल पुस्तक संग्रह और जर्नल्स: डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पांच लाख से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं. इसके अलावा, दुनिया के सबसे बेहतरीन जर्नल्स का ऑनलाइन डाटाबेस भी मौजूद है. यह विशाल संग्रह और डिजिटल सुविधाएं छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए ज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं.

आरएफआईडी तकनीक के लाभ: आरएफआईडी तकनीक का पुस्तकालयों और अन्य क्षेत्रों में कई लाभ है. इसमें स्वचालित और तेज प्रक्रिया शामिल है, जो रेडियो तरंगों के माध्यम से पुस्तकों की पहचान और ट्रैकिंग करके बिना परेशानी वापसी को आसान बनाती है. यह तकनीक मानवीय त्रुटियों को कम करती है, सेल्फ चेक-इन और चेक-आउट मशीनों के जरिए उपयोगकर्ताओं को स्वतंत्रता देती है और पुस्तकों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग और चोरी की रोकथाम में मदद करती है. इसके अलावा, यह रखरखाव और प्रबंधन के खर्च को कम कर समय और लागत की बचत करती है.

ये भी पढ़ें-

Rajendra Agricultural University: महिलाओं के स्व-रोजगार में मशरूम ने किया कमाल, कृषि विश्वविद्यालय ने महिलाओं को दी ट्रेनिंग

देशभर में छा गयी बिहार की 'राजेंद्र सोनिया हल्दी', मेडिकल साइंस में इसकी डिमांड अधिक