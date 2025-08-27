ETV Bharat / state

बिहार के ऐसे शिक्षक जो तनाव से उबारने में करते हैं मदद, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी सम्मानित - NATIONAL TEACHERS DAY 2025

नालंदा के डॉ. प्रमोद कुमार को 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा. वो सैनिक स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक हैं.

डॉ. प्रमोद कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2025 at 1:52 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 1:58 PM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा के नानंद स्थित सैनिक स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक और जीव विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार का चयन इस वर्ष के प्रतिष्ठित 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' (राष्ट्रपति पुरस्कार) के लिए किया गया है. उन्हें यह सम्मान 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया जाएगा. प्रमोद कुमार छात्रों को तनाव से उबारने में मदद करते हैं.

क्या कहते हैं डॉ. प्रमोद कुमार?: डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि यह पुरस्कार शिक्षा में नवाचार, छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास, स्टेम (STEM) एजुकेशन को बढ़ावा देने, भारतीय ज्ञान संपदा को पाठ्यक्रम से जोड़ने, छात्रों को मनोवैज्ञानिक और करियर परामर्श देने जैसे उत्कृष्ट योगदानों के लिए दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करने और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए कृतसंकल्पित रहेंगे.

सैनिक स्कूल नालंदा (ETV Bharat)

यह चयन तीन स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है. जिसमें आपके शैक्षिक, सामुदायिक और नवाचारी कार्यों का मूल्यांकन होता है. सैनिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना है. शैक्षणिक मनोविज्ञान के अपने अनुभव का उपयोग कर मैंने इस दिशा में काम किया है, जिसे चयन समिति ने सराहा होगा". डॉ. प्रमोद कुमार, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक

मुजफ्फरपुर निवासी हैं डॉ. प्रमोद: डॉ. प्रमोद कुमार मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं. उनके पिता स्वर्गीय बद्री नारायण सिंह भी शिक्षक थे, लेकिन जमीन होने की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़कर खेती की तरफ रूख किया और अपने 4 बच्चों को शिक्षा देकर शिक्षक बनाया, जो आज अपने मोकाम पर हैं.

गांव से की प्रारंभिक शिक्षा: डॉ. प्रमोद कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही पूरी की है. उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के बनारस चले गए. उन्होंने 1994 में जूलॉजी ओनर्स से पोस्ट स्नातक किया. इसके बाद उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया. साथ ही उन्होंने जंतु विज्ञान के साथ-साथ शैक्षणिक मनोविज्ञान में भी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की.

2005 से सैनिक स्कूल में कार्यरत: डॉ. प्रमोद कुमार की भी 3 संतानें हैं. इनमें दो बेटी और एक बेटा है. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में दो साल वर्ष 2000 से 2002 तक शोध कार्य करने के बाद वे 2005 से सैनिक स्कूल नालंदा में कार्यरत हैं. डॉ. प्रमोद कुमार सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि कई राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं.

तनाव से उबारने में प्रमोद कुमार करते हैं मदद: वो सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन और टेली-काउंसलर हैं, इसलिए वो शाम को छात्रों को तनाव से उबारने में मदद करते हैं. नीति आयोग द्वारा उन्हें 'रीजनल मेंटर ऑफ चेंज' के रूप में नियुक्त किया गया है. जिसके तहत वे अटल टिंकरिंग लैब्स की देखरेख करते हैं. इसके अलावा वे विज्ञान भारती, बिहार के सचिव भी हैं. जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासनकाल में दरकिनार किए गए भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को बच्चों तक पहुंचाना है.

विद्यालय में खुशी की लहर: विद्यालय के प्राचार्य कर्नल भूपेंदर कुमार ने इसे विद्यालय के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि बताते हुए डॉ. प्रमोद कुमार को बधाई दी और कहा कि यह शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान का परिणाम है.

क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस: हर साल 5 सितंबर को भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्वान, दार्शनिक और शिक्षक थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. इसके अलावा इस दिन हम आपने शिक्षकों और उनके योगदान को याद करते हैं.

