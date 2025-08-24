नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस में शामिल होने आई महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोरहे ने कहा कि वे देश की आर्थिक राजधानी से यहां आई और जिस सदन में गुलामी के दौरान भारत माता की जय के नारे हमारे महापुरुषों ने लगाए, वहां आने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा.

उपसभापति डॉ. नीलम ने दिल्ली विधानसभा की पूरी टीम ने जो इस दिन को विशेष दिन बनाया है, इसे सराहनीय पहल बताया. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का आजाद मैदान हो या अगस्त क्रांति मैदान हो वीर सावरकर, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर और बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने मुंबई में अपने काम का स्थान बना लिया था, तो यह सब बातें दिल्ली की बात जुड़ीं है. इसे सुनकर बहुत अच्छा लगा.



दूसरी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो विषय पर अपनी बात रखी कि किस तरीके से लोगों के मुद्दे पर बहस तो होनी चाहिए लेकिन बहसों के साथ-साथ हमें पूरे भारत के आजादी के बारे में, विकास के बारे में काम करना चाहिए. हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो त्याग किया है, बलिदान दिया है विट्ठल भाई पटेल जैसे लोगों के कार्य प्रणाली को ऐसे आयोजनों से और सुनकर बहुत अच्छा लगा.

डॉ. नीलम गोरहे ने कहा- 2047 का भारत बनाने में ऐसे संवाद होंगे सहायक (ETV Bharat)

हम 2047 के भारत के संदर्भ पर विचार कर रहे हैंः डॉ. नीलम

डॉ. नीलम ने कहा कि ऐसा लगता है कि हम 2047 के भारत के संदर्भ पर विचार कर रहे हैं. उस समय भारत इकट्ठा होकर इंसाफ के लिए काम करें यह बहुत जरूरी है. विधानसभा का यह जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वह बधाई के पात्र है. आज विधानसभा में चर्चा के दौरान तेलंगाना, बिहार, मध्यप्रदेश के भी कई मुद्दे सामने आए, उनकी भी यादें है वह विट्ठल भाई पटेल के साथ जुड़ी हुई थी. उसे सुनकर रोमांचित महसूस हुआ.

डॉ. नीलम ने कहा कि उनका जन्म स्वतंत्रता संग्राम के समय नहीं हुआ था लेकिन कई आंदोलन में जब भारत माता की जय कहते हैं, जिस सदन में भगत सिंह ने बम फेंका था इस सदन में कभी हम बैठे, स्वतंत्रता की बात की सुनकर बहुत अच्छा लगा. इसी विधानसभा में जब अंग्रेज पब्लिक सेफ्टी बिल पेश करने जा रहे थे, तब सदन में विरोध हुआ था. ऐसा आयोजन कर इतिहास को मजबूत करना चाहिए.

विधानसभा में सदन में सत्र के दौरान जो हंगामा होता है इसे किस रूप में आप देखते हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा फर्ज होता है कि हम सबको बोलने दे, साथ-साथ बहस से सरकार क्या काम कर रही है, इस पर क्या रास्ता निकाल रही है, सरकार का जवाब क्या है यह सुनने में विपक्ष को रुचि नहीं रहती है. उन्होंने कहा कि सदन, सरकार में मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन मनभिन्नता नहीं होनी चाहिए. इसलिए बार-बार कोशिश करते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में इस तरह की गोष्टी, इस तरीके बातें सामने आएगी.

