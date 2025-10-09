जयपुर में एसीबी की बड़ी रेड, SMS अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप
न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख और एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. मनीष अग्रवाल ने ब्रेन कॉइल के बिलों पर काउंटर सिग्नेचर करने के बदले रिश्वत मांगी थी.
Published : October 9, 2025 at 11:32 PM IST|
Updated : October 10, 2025 at 7:50 AM IST
जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने गुरुवार को सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी और SMS मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. मनीष अग्रवाल को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. कार्रवाई डीआईजी अनिल कयाल के निर्देशन में एएसपी संदीप सारस्वत के नेतृत्व में की गई.
सिग्नेचर के एवज में मांगी थी रिश्वत: एसीबी महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर इकाई को एक शिकायत मिली थी कि डॉ. मनीष अग्रवाल, जो न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख और कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल हैं, परिवादी से ब्रेन कॉइल के बिलों पर काउंटर सिग्नेचर करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं.
परिवादी का काम अस्पताल में न्यूरो सर्जरी के लिए ब्रेन कॉइल सप्लाई करने का है. शिकायत की सत्यता की जांच के बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की और डॉक्टर मनीष अग्रवाल को एक लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा.
एसीबी कर रही पूछताछ: एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर से पूछताछ जारी है. टीम इस मामले में सभी संबंधित दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है. एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा. एसीबी महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह की कार्रवाईयों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखना है. ब्यूरो आगे भी ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगा.