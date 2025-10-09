ETV Bharat / state

जयपुर में एसीबी की बड़ी रेड, SMS अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप

न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 9, 2025 at 11:32 PM IST | Updated : October 10, 2025 at 7:50 AM IST 2 Min Read

परिवादी का काम अस्पताल में न्यूरो सर्जरी के लिए ब्रेन कॉइल सप्लाई करने का है. शिकायत की सत्यता की जांच के बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की और डॉक्टर मनीष अग्रवाल को एक लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा. एसीबी कर रही पूछताछ: एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर से पूछताछ जारी है. टीम इस मामले में सभी संबंधित दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है. एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा. एसीबी महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह की कार्रवाईयों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखना है. ब्यूरो आगे भी ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगा.

Last Updated : October 10, 2025 at 7:50 AM IST