ETV Bharat / state

लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ तीसरी बार बने उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, निर्विरोध चुने गए

डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ तीसरी बार उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए. मनोज चौधरी सचिव बने.

लक्ष्यराज सिंह मेवाड़
लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: क्रिकेट एसोसिएशन (यूडीसीए) के चुनाव में डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ लगातार तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए. उनके निर्विरोध निर्वाचित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. लोगों ने आतिशबाजी की और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया. इस अवसर पर डॉ. मेवाड़ ने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया.

कार्यकारिणी में नए और पुराने चेहरे: लक्ष्यराज सिंह ने बताया कि सचिव पद पर क्रिकेट प्रशिक्षक मनोज चौधरी निर्विरोध चुने गए. वहीं डिप्टी प्रेसिडेंट पद पर मनोज भटनागर ने 6 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. कोषाध्यक्ष पद पर महेन्द्र शर्मा ने भी 6 वोटों से बाजी मारी. पीआरओ पद पर रजनीश शर्मा ने कड़ी टक्कर में 2 वोटों से जीत हासिल की.

इसे भी पढ़ें- महाराणा प्रताप जयंती को लेकर क्या बोले उनके वंशज लक्ष्यराज सिंह, आप भी सुनिये

एक्जीक्यूटिव सदस्य के रूप में किशन चौधरी, हेमन्त खटीक, अभिषेक शर्मा, अशोक परदेसी, राजेन्द्र जैन, धनपाल जैन और पीसी लोढ़ा को जीत मिली. वाइस प्रेसिडेंट पद पर मोहम्मद शाहीद, कुबेर सिंह, राकेश खोखावत, विनोदकुमार राठौड़, यशवंत पालीवाल, सुरेश सोनी, मुकेश कुमावत, अनीस इकबाल और हर्षवर्धन जैन निर्विरोध चुने गए.

चुनावी प्रक्रिया: लक्ष्यराज सिंह ने बताया कि राजपुताना रिसोर्ट में सुबह एजीएम बैठक हुई, जिसमें पिछली कार्यकारिणी ने अपना लेखा-जोखा प्रस्तुत किया. इसके बाद सुबह 11 से 1 बजे तक मतदान हुआ. चुनाव अधिकारी मो. यासीन पठान ने वोटों की गिनती कर परिणाम घोषित किए और विजेताओं को शपथ दिलाई. यह कार्यकारिणी अगले 4 साल तक एसोसिएशन का संचालन करेगी.

मेवाड़ राजपरिवार का क्रिकेट से गहरा नाता: डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को क्रिकेट विरासत में मिला है. उनके दादा महाराणा भगवतसिंह ने 1945 से 1962 तक राजपुताना और राजस्थान क्रिकेट टीमों के लिए 31 प्रथम श्रेणी मैच खेले, 826 रन बनाए और 8 विकेट लिए. उन्होंने राजस्थान क्रिकेट को ऊंचाई देने में अहम योगदान दिया और वीनू मांकड़, विजय मांजरेकर जैसे दिग्गज क्रिकेटरों को राजस्थान से जोड़ा.

उनके पिता अरविन्दसिंह मेवाड़ भी राजस्थान टीम से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं. उन्होंने 1961 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में क्रिकेट करियर की शुरुआत की और 21 फर्स्ट क्लास मैचों में 610 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे.

इसे भी पढ़ें- 2 साल बाद आरसीए की एजीएम: पिछली एडहॉक कमेटी के निर्णय और नए जिलों के चुनाव निरस्त

For All Latest Updates

TAGGED:

लक्ष्यराजसिंह मेवाड़UCDA PRESIDENTRAJASTHAN CRICKET NEWSUDAIPUR SPORTS UPDATEUDAIPUR CRICKET ASSOCIATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत के H-1B वीजा टैलेंट पर कनाडा की नजर, टेक पेशेवरों को बुलाने की तैयारी में PM कार्नी

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

शारदीय नवरात्रि का छठा दिन आज: मां कात्यायनी को करना चाहते हैं प्रसन्न? पूजा में जरूर करें ये काम

28 सितंबर 2025 का पंचांग: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें राहुकाल और शुभ पहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.