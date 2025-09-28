ETV Bharat / state

लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ तीसरी बार बने उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, निर्विरोध चुने गए

लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 28, 2025 at 8:08 PM IST 2 Min Read

उदयपुर: क्रिकेट एसोसिएशन (यूडीसीए) के चुनाव में डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ लगातार तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए. उनके निर्विरोध निर्वाचित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. लोगों ने आतिशबाजी की और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया. इस अवसर पर डॉ. मेवाड़ ने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया. कार्यकारिणी में नए और पुराने चेहरे: लक्ष्यराज सिंह ने बताया कि सचिव पद पर क्रिकेट प्रशिक्षक मनोज चौधरी निर्विरोध चुने गए. वहीं डिप्टी प्रेसिडेंट पद पर मनोज भटनागर ने 6 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. कोषाध्यक्ष पद पर महेन्द्र शर्मा ने भी 6 वोटों से बाजी मारी. पीआरओ पद पर रजनीश शर्मा ने कड़ी टक्कर में 2 वोटों से जीत हासिल की. इसे भी पढ़ें- महाराणा प्रताप जयंती को लेकर क्या बोले उनके वंशज लक्ष्यराज सिंह, आप भी सुनिये एक्जीक्यूटिव सदस्य के रूप में किशन चौधरी, हेमन्त खटीक, अभिषेक शर्मा, अशोक परदेसी, राजेन्द्र जैन, धनपाल जैन और पीसी लोढ़ा को जीत मिली. वाइस प्रेसिडेंट पद पर मोहम्मद शाहीद, कुबेर सिंह, राकेश खोखावत, विनोदकुमार राठौड़, यशवंत पालीवाल, सुरेश सोनी, मुकेश कुमावत, अनीस इकबाल और हर्षवर्धन जैन निर्विरोध चुने गए.