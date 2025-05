ETV Bharat / state

इलेक्ट्रोपैथी को राष्ट्रीय मान्यता देने की मांग तेज, डॉ. जसविंदर ने केंद्र सरकार से की राजस्थान मॉडल अपनाने की अपील की - ELECTROPATHY TREATMENT

इलेक्ट्रोपैथी को राष्ट्रीय मान्यता देने की मांग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 24, 2025 at 6:46 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 7:39 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: देश में सस्ती और प्रभावशाली स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में दिल्ली में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी मान्यता देने की मांग उठाई गई. इस दौरान वर्ल्ड बायो केयर्स हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार भी राजस्थान मॉडल को अपनाए और इस पद्धति को देशभर में मान्यता दी जाए. डॉ. जसविंदर सिंह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं. वह वर्षों से उन रोगियों का इलाज कर रहे हैं, जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा से राहत नहीं मिल पाई है. उनका दावा है कि अब तक इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा से वह ऑटिज्म, एडीएचडी, सेरेब्रल पाल्सी और स्पीच डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से प्रभावित हजारों मरीजों को राहत दे चुके हैं. उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में 30 अप्रैल, 2025 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किया है, जो एक मई से प्रभावी हो चुका है. इस पांच-सदस्यीय बोर्ड की अध्यक्षता आयुष विभाग के प्रमुख सचिव कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा की शिक्षा, शोध और चिकित्सकों के पंजीकरण को विधिसम्मत रूप देने का कार्य करेगा. डॉ. जसविंदर सिंह ने केंद्र सरकार से इलेक्ट्रोपैथी को राष्ट्रीय मान्यता देने की मांग की (ETV Bharat) यूपी और हिमाचल प्रदेश के प्रयासों का स्वागत: उन्होंने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हो रहे प्रयासों का स्वागत किया है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्रा से इस संबंध में बात की है और उनकी ओर से भी सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी ने स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान की तर्ज पर राज्य में भी कानून लाने की मांग की है.

नई दिल्ली: देश में सस्ती और प्रभावशाली स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में दिल्ली में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी मान्यता देने की मांग उठाई गई. इस दौरान वर्ल्ड बायो केयर्स हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार भी राजस्थान मॉडल को अपनाए और इस पद्धति को देशभर में मान्यता दी जाए. डॉ. जसविंदर सिंह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं. वह वर्षों से उन रोगियों का इलाज कर रहे हैं, जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा से राहत नहीं मिल पाई है. उनका दावा है कि अब तक इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा से वह ऑटिज्म, एडीएचडी, सेरेब्रल पाल्सी और स्पीच डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से प्रभावित हजारों मरीजों को राहत दे चुके हैं. उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में 30 अप्रैल, 2025 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किया है, जो एक मई से प्रभावी हो चुका है. इस पांच-सदस्यीय बोर्ड की अध्यक्षता आयुष विभाग के प्रमुख सचिव कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा की शिक्षा, शोध और चिकित्सकों के पंजीकरण को विधिसम्मत रूप देने का कार्य करेगा. डॉ. जसविंदर सिंह ने केंद्र सरकार से इलेक्ट्रोपैथी को राष्ट्रीय मान्यता देने की मांग की (ETV Bharat) यूपी और हिमाचल प्रदेश के प्रयासों का स्वागत: उन्होंने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हो रहे प्रयासों का स्वागत किया है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्रा से इस संबंध में बात की है और उनकी ओर से भी सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी ने स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान की तर्ज पर राज्य में भी कानून लाने की मांग की है. इलेक्ट्रोपैथी में अपार संभावना: उन्होंने तकनीक के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के एकीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि होलिस्टिक और पौधों पर आधारित इलेक्ट्रोपैथी प्रणाली पुरानी और जटिल बीमारियों के समाधान में अपार संभावनाएं रखती है. अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश करें तो न केवल निदान की सटीकता बढ़ेगी, बल्कि उपचार की गुणवत्ता और पहुंच में भी बड़ा सुधार होगा, जिससे यह चिकित्सा पद्धति दूरदराज के क्षेत्रों तक भी प्रभावी रूप से पहुंच सकेगी. इस दौरान आईटी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ डॉ. संदीप कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे. क्या है इलेक्ट्रोपैथी: 1865 में इटली के डॉ. काउंट सीजरे मेट्टी द्वारा विकसित इलेक्ट्रोपैथी एक पूर्णतः पौधों पर आधारित चिकित्सा प्रणाली है. यह प्रणाली 114 औषधीय पौधों के अर्क पर आधारित दवाओं का प्रयोग करती है. इसके समर्थकों का कहना है कि यह चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक, सस्ती, सुलभ और बिना साइड इफेक्ट होती है और अधिकांश रोगों में असरदार मानी जाती है. डॉ. जसविंदर सिंह पिछले तीस वर्षों से इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं और अपनी दीर्घकालिक शोध के आधार पर उन्होंने कई असाध्य और जटिल रोगों के लिए प्रभावी औषधियों का विकास किया है. हाल ही में डॉ. सिंह को किर्गिस्तान की ओश मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्हें मानद उपाधि (ऑनरेरी डिग्री) और किर्गीज़ अवार्ड से सम्मानित किया गया. यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में कोविड-19 के चार नए मामले, बेंगलुरु से लौटे पति-पत्नी में कोरोना की पुष्टि आर्मी हॉस्पिटल में न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में शुरू होगा BSC कोर्स, डीयू ईसी की बैठक में प्रस्ताव पास

Last Updated : May 24, 2025 at 7:39 PM IST