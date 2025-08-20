ETV Bharat / state

डॉ. भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह; मेधावियों को मिले 117 पदक, इस बार भी छात्राओं का दबदबा - AGRA UNIVERSITY CONVOCATION

छात्राओं को मिले 76 मेडल, एसएन मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र शिखर सिंह को मिले सबसे ज्यादा 11 पदक.

राज्यपाल ने मेधावियों को दिए मेडल.
राज्यपाल ने मेधावियों को दिए मेडल.
आगरा : डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 91वें दीक्षांत समारोह में 81 हजार से अधिक छात्रों को डिग्रियां दी गईं. इसके अलावा 144 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि मिली. मेधावी छात्र-छात्राओं को 117 पदक दिए गए. हर साल की तरह इस साल भी पदकों पर बेटियों का कब्जा रहा. 76 पदक छात्राओं को मिले. एसएन मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र शिखर सिंह को सबसे ज्यादा 11 पदक मिले. इसमें 10 गोल्ड मेडल जबकि एक सिल्वर मेडल शामिल है.

बुधवार को हुए दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की. समारोह के मुख्य अतिथि इंडियन हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रो. केजी सुरेश थे. विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अलावा उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी भी थीं. पहली बार डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत के मंच से शिक्षकों को भी सम्मान दिया गया.

छत्रपति शिवाजी मंडपम में हुआ कार्यक्रम : दीक्षांत समारोह बुधवार को खंदारी परिसर स्थित छत्रपति शिवाजी मंडपम में किया गया. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि दीक्षांत समारोह में मेधावियों को 117 पदक प्रदान किए गए. इनमें 100 स्वर्ण पदक और 17 रजत पदक हैं.

दीक्षांत समारोह में इन सुविधाओं का लोकार्पण : इस अवसर पर खंदारी परिसर में बनी चंदन एवं योग वाटिका, एनईपी के तहत भौतिकी विभाग के स्नातक स्तरीय विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला, एनईपी के तहत रसायन विज्ञान विभाग के स्नातक स्तरीय विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में स्थापित पुस्तकालयों में आईएफआईडी सुविधा, एसआर रंगनाथन केंद्रीय पुस्तकालय के लिफ्ट युक्त द्वितीय एवं तृतीय तलों के नवीनीकरण कार्य, नेताजी सुभाष चंद बोस छलेसर परिसर स्थित सरस्वती भवन के नवीनीकरण एवं सौंदर्गीकरण कार्य, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी अभिलेख धरोहर ‘ई-संग्रहालय’, सामुदायिक रेडियो में तकनीकी सुविधाओं के उच्चीकरण कार्य, पीएम ऊषा योजना के तहत 17 विभिन्न शिक्षण कक्षों के डिजिटलीकरण, पालीवाल पार्क परिसर स्थित बृहस्पति भवन के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया.

मेडल पाकर झूम उठे मेधावी.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिली किट, छात्रों को मिला सम्मान : डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि दीक्षांत समारोह में विवि के गोद लिए 5 गांवों के विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित की गईं प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र और छात्राओं को भी राज्यपाल ने सम्मानित किया. मॉडल स्कूल के नौवीं से 12वीं में कराई गईं प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया. 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट दिया गया.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुलाधिपति ने पुरस्कृत किया. इसके साथ ही 10 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया. दीक्षांत समारोह में नार्थ जोन और राष्ट्रीय स्तर पर हुई खेल प्रतियोगिताओं में चमके शिवानी दीक्षित, रोहित, प्रिया शर्मा, रोहिनी, अखिलेश, प्रशांत, करमवीर धनगर, धर्मवीर धनगर, मेघ सिंह, विशाल सविता, गुमान सिंह, करन, मेनका सिंह, गामिनी को धनराशि प्रदान की गईं.

इन मेधावियों को मिले इतने पदक : एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के शिखर सिंह को 11 पदक मिले. शिकोहाबाद के नारायण कॉलेज के सुमित जैन को 4 पदक मिले हैं. आगरा कॉलेज की अनुष्का को 3 पदक मिले. इसके अलावा मैनपुरी के कुंवर आरसीएम कॉलेज की आशा किरण, आगरा कॉलेज की मानसी शर्मा, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा के निखिल धाकड़, आरसीएस कॉलेज मथुरा की साक्षी ठाकुर को भी पदक से नवाजा गया.

मेधावियों को मिला सम्मान.

मेडल पाकर झूम उठे मेधावी.
