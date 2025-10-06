ETV Bharat / state

AKTU की 125 करोड़ की AI महालैब, 100 कॉलेजों के 25000 छात्र एक ही क्लास में करेंगे पढ़ाई

लखनऊ: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राथमिक विश्वविद्यालय (AKTU) से संबंद्ध 100 से ज्यादा कॉलेजों के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाएगी. इसकी क्लास में एक समय में करीब 20 से 25000 स्टूडेंट एक साथ जुड़ सकेंगे. विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुपर हाइटेक लैब की मदद से ऐसा होगा. विश्वविद्यालय करीब 125 करोड़ की लागत से यह लैब तैयार करा रहा है. यह अपनी तरह का प्रदेश का अब तक की सबसे एडवांस लैब होगी. इसमें एक समय पर 100 कॉलेज के छात्र जुड़कर पढ़ाई कर सकेंगे. यह लैब पूरे प्रदेश में अपनी तरह का सबसे एडवांस आई लैब होगा.



बेहद शक्तिशाली लैब होगी: विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने बताया कि इस लैब में 200 एक्स का जीपीयू होगा जोकि बहुत ही शक्तिशाली होगा. इससे एआई से कॉप्लेक्स सिस्टम को रन किया जा सकेगा. खासकर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए लैब काफी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इस लैब की मदद से छात्र न सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी का ज्ञान हासिल कर सकेंगे, बल्कि इंजीनियरिंग में भविष्य में क्या-क्या बदलाव आने वाला है वह सब सीख सकेंगे.



हर कॉलेज को मिलेगी लॉगिन: उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों को इसका एक्सेस दिया जाएगा. इसके लिए कॉलेज का अलग से लॉगिन आईडी तैयार किया जाएगा वहीं कॉलेज अपने छात्रों को इस लैब में प्रशिक्षण दे सकेंगे. इसके लिए कॉलेजों को अलग-अलग स्टॉल भी अलॉट किए जाएंगे. इसके अलावा कॉमन क्लास कॉलेज को जोड़कर कराई जाएगी. इसमें करीब 100 कॉलेज को एक साथ जोड़ने की क्षमता होगी. विश्वविद्यालय की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक पाठ्यक्रम चलाए जा रहा है एआई को अन्य पाठ्यक्रमों से भी जोड़ा गया है.



रिसर्च में काम आएगी यह लैब: कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने बताया कि इस लैब में छात्रों को प्रशिक्षण देने के साथ ही लैब रिसर्च परियोजनाओं को भी संचालित किया जा सकेगा. इस लैब में न सिर्फ छात्र ट्रेनिंग लेंगे बल्कि शिक्षक और रिसर्च स्कॉलर्स अपने प्रोजेक्ट पर काम भी कर सकेंगे. इससे एआई आधारित नवीन खोज भी विश्वविद्यालय में हो सकेगी. नए सॉफ्टवेयर और टूल्स विकसित करने से लेकर दैनिक जीवन को आसान बनाने वाली खोज भी इस लैब से संभव होगी. कुलपति ने बताया कि इस लैब का डीपीआर पास हो गया है. विश्वविद्यालय की ओर से कार्य परिषद में भी इसका अनुमोदन कर दिया गया है और इसके लिए बजट भी निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट पर 125 करोड़ रुपए खर्च कर लैब तैयार किया जाएगा. लैब के अप्रूवल के लिए हमने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है वहां से अप्रूवल आने के बाद जल्द ही लैब का निर्माण शुरू होगा.



विश्वविद्यालय में एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई भी होगी: वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय ने अपने सभी छात्रों को स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाएगा. विश्वविद्यालय की ओर से इंजीनियरिंग के सभी छात्रों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है. इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से दो क्रेडिट का नया कोर्स शुरू किया गया है जिसे बीटेक के स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा. इसे हर छात्र को स्टार्टअप के बारे में जानकारी होगी और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति रुझान विकसित हो सकेगा.



इसे इसी सत्र से लागू किया गया है, विश्वविद्यालय के साथ ही संबद्ध सभी कॉलेजों के स्टूडेंट्स को भी या पेपर पढ़ना अनिवार्य होगा. डीन यूजी प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस बीटेक के सातवें सेमेस्टर के पेपर के तौर पर शुरू किया गया है. यह किसी रेगुलर विषय की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा. बल्कि छात्रों को इस प्रैक्टिकल नॉलेज हो इस तरह से इसको शामिल किया गया है.







ये भी पढ़ेंः लखनऊ में दीपावली बाद विद्युत विभाग में होने जा रहा बड़ा बदलाव, शिकायतों का जल्द होगा समाधान, नहीं चलेगी अधिकारियों की बहानेबाजी