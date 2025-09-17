ETV Bharat / state

डॉ. जया चौहान बनीं सीबीएसई की सिटी कोऑर्डिनेटर, 3 साल का होगा कार्यकाल

डीपीएस रांची की प्राचार्य डॉ जया चौहान को सीबीएसई ने रांची जिले का सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया है.

DPS Ranchi Principal Dr Jaya Chauhan appointed as CBSE City Coordinator
डीपीएस रांची की प्राचार्य डॉ जया चौहान (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 5:11 PM IST

रांचीः राजधानी रांची के शैक्षणिक जगत को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) रांची की प्राचार्य डॉ. जया चौहान को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा रांची जिले का सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति सितंबर माह 2025 से प्रभावी होगी और वह आगामी तीन वर्षों तक इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करेंगी.

सीबीएसई का सिटी कोऑर्डिनेटर पद किसी भी जिले के लिए बेहद अहम माना जाता है. यह जिम्मेदारी उस जिले में स्थित सभी सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों की गतिविधियों के संचालन, निगरानी और समन्वय से जुड़ी होती है. परीक्षा की सुचारु व्यवस्था, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं का आयोजन, बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षण-प्रशिक्षण से जुड़े मुद्दों पर मार्गदर्शन देना इसमें शामिल होता है.

डॉ. चौहान के इस पद पर नियुक्त होने से रांची जिले के सीबीएसई स्कूलों में नए उत्साह का संचार हुआ है. उनका अब तक का अनुभव और नेतृत्व क्षमता जिले के शैक्षणिक वातावरण को नई दिशा देगा.

अपनी नियुक्ति पर विचार व्यक्त करते हुए डॉ. चौहान ने कहा, रांची जिले के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाना मेरे लिए गौरव की बात है. यह पद मुझे स्कूलों और शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने का अवसर देगा ताकि शैक्षणिक उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सके. मैं सीबीएसई की विभिन्न गतिविधियों के सुचारु क्रियान्वयन में योगदान देने और सहयोगी शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए तत्पर हूं.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता पारदर्शिता और समयबद्धता होगी. सभी प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और कुशल तरीके से लागू करना उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा. साथ ही, उन्होंने यह भरोसा जताया कि सामूहिक सहयोग और समर्थन से रांची के शैक्षणिक समृद्धि को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा.

गौरतलब है कि डॉ. जया चौहान लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं. उन्होंने अपने नेतृत्व में डीपीएस रांची को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. छात्रों की अकादमिक उपलब्धियों के साथ-साथ सांस्कृतिक, खेल और सामाजिक गतिविधियों में भी उल्लेखनीय सफलता दिलाने में उनका योगदान रहा है.

उनकी इसी ऊर्जा और कार्यकुशलता को देखते हुए सीबीएसई ने उन्हें यह प्रतिष्ठित जिम्मेदारी सौंपी है. विशेषज्ञों का मानना है कि डॉ. चौहान का अनुभव न केवल सीबीएसई बोर्ड की नीतियों को प्रभावी बनाने में मदद करेगा बल्कि जिले के शिक्षकों और छात्रों को भी इससे सीधा लाभ मिलेगा.

रांची के कई शिक्षाविदों और स्कूल प्राचार्यों ने डॉ. चौहान को इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है. उनका कहना है कि उनके नेतृत्व में रांची के सीबीएसई स्कूलों को बेहतर दिशा और मजबूत मंच मिलेगा.

इस नियुक्ति के साथ ही रांची जिले में शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्रों के लिए बेहतर अवसरों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

