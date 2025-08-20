ETV Bharat / state

अंबेडकरनगर में लंपी वायरस का प्रकोप, 20 पशु संक्रमित, दो की मौत - LUMPY VIRUS

जिले में लंपी वायरस से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जलालपुर तहसील है. मालीपुर थाना क्षेत्र के भदोही में वायरस से दो की मौत हुई है.

अंबेडकर नगर में लंपी वायरस का प्रकोप
अंबेडकर नगर में लंपी वायरस का प्रकोप (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 4:45 PM IST

अंबेडकर नगर: जिले में लंपी वायरस के प्रकोप से पशुओं की जान पर आफत बन पड़ी है. जिले में अब तक करीब 20 पशु इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. इनमें से दो की मौत भी हो चुकी है. तेजी से फैल रही इस बीमारी को देखते हुए पशु स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. बचाव के लिए गुरुवार से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा.

जिले में लंपी वायरस से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जलालपुर तहसील है. इसके मालीपुर थाना क्षेत्र के भदोही में लंपी वायरस का प्रकोप पहली बार सामने आया है. गांव में अब तक दो पशुओं की मौत हो चुकी है. गांव के कई पशुपालक इस समस्या से जूझ रहे हैं. सरजू प्रसाद पांडेय, संजय पांडेय, लक्ष्मण कुमार, शेखयी और वकील बारी के पशु संक्रमित हैं. स्थानीय पशु चिकित्सकों के इलाज के बाद भी पशुओं की स्थिति में खास सुधार नहीं दिख रहा है. जिले में गोट पॉक्स वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण पशुओं को वैक्सीन नहीं लग पाई है.

लंपी वायरस का प्रभाव: लंपी स्किन डिजीज पशुओं में होने वाला एक रोग होता है. इससे मवेशियों के शरीर पर गांठें खासकर चेहरे, गर्दन और थूथन पर हो जाता है. इसके प्रभाव से तेज बुखार पैरों में सूजन और लंगड़ापन आ जाता है. मवेशी भोजन में रुचि कम कर देता है. उvके आंख और नाक से पानी आने लगता है. सांस लेने में कठिनाई होती है.

पशुओं को लगाया जाएगा टीका: जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि जिले में लंपी स्किन डिजीज का प्रभाव देखने को मिल रहा है. करीब 20 पशु इसकी जद में हैं. मालीपुर थाना क्षेत्र में दो पशुओं की मौत हुई है. फिलहाल इससे बचाव के लिए टीकाकरण अभियान 21 अगस्त से बड़े पैमाने पर शुरू होगा. उन्होंने बताया कि लंपी वायरस की रोकथाम के लिए गोटा पॉक्स वैक्सीन मंगाई गई है, जो बुधवार शाम तक जिले में पहुंच जाएगी. अभियान के तहत जिले के 1,38,948 गोवंशीय पशुओं को टीका लगाया जाएगा. साथ ही, खुरपका-मुंहपका रोग से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान को भी और तेज किया जाएगा.

