उन्नाव: जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने कुख्यात अपराधी अंशू गुप्ता उर्फ अमित कुमार गुप्ता पुत्र रामकुमार गुप्ता, निवासी अमरपुर थाना अजगैन को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया है. शुक्रवार को अदालत से आदेश जारी होने के बाद पुलिस ने भारी बल के साथ उसके घर पहुंचकर डुग्गी बजवाकर इसकी उद्घोषणा की.

सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि आरोपी को जिले की सीमाओं से बाहर कर दिया गया है. वह छह महीने तक किसी भी हालत में उन्नाव जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगा.आरोपी अंशू गुप्ता के खिलाफ एक दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. उस पर हत्या का प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज, धमकी देने सहित संगीन धाराओं में कई मामले दर्ज हैं.

जानकारी देते सीओ सिटी दीपक यादव (Video Credit: ETV Bharat)

आदेश पत्र में यह भी उल्लेख है कि आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली सदर और अन्य थानों में 15 से अधिक गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें 13 मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है. शुक्रवार को आदेश का अनुपालन कराने के लिए कोतवाली सदर प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह पुलिस बल के साथ आरोपी के घर पहुंचे. वहां डुग्गी बजवाकर खुलेआम घोषणा की गई कि आरोपी को जिला बदर कर दिया गया है और वह छह महीने तक उन्नाव जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगा.

आदेश की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि अंशू गुप्ता के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसकी गतिविधियों से समाज में भय और आतंक का वातावरण बना हुआ था. इसी को देखते हुए उसे जिला बदर किया गया है.

यह भी पढ़ें- 72 साल की महिला के पेट से निकली 10 किलोग्राम की गांठ, 68 वर्ष के पुरुष की किडनी ऑपरेट करके 71 स्टोन निकाले गये