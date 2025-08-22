नई दिल्ली/गाजियाबाद: मोदीनगर थाना क्षेत्र के गदाना गांव में 19 अगस्त को एक घर में एक महिला का शव मिला, महिला के ससुराल वाले इस घटना के बाद से फरार थे. पुलिस ने तहकीकात की तो मामला दहेज का निकला जिसके बाद आरोपी पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया. मामले को लेकर मृतका की बहन ने मोदीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

मृतका की बहन द्वारा थाना मोदीनगर में तहरीर दी गई थी कि बहन के पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित कर बहन की हत्या कर दी गई. तहरीर के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था. मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें मृतका के पति, ससुर और सास शामिल है. आरोपियों की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है.

एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना (ETV BHARAT)

ऐसे की गई हत्या !

जानकारी के मुताबिक मोदीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले जितेंद्र की 2022 में शादी हुई थी. जितेंद्र पत्नी को अपने घर से और दहेज लाने के लिए लगातार प्रताड़ित किया करता था. हत्या से पहले जितेंद्र का पत्नी से झगड़ा हुआ था. झगड़े के दौरान जितेंद्र ने अपनी पत्नी का गला दबाया. गला दबाने से मृत्यु नहीं हुई तो पति ने पत्नी पर चाकू से उसके गले पर वार किया. जब तक पत्नी की मौत नहीं हो गई तब तक जितेंद्र वार करता रहा. पत्नी के शव को घर में छोड़कर जितेंद्र परिवार वालों के साथ घर से भाग गया. कई दिन तक आरोपी इधर-उधर छुपते रहे. तीनों आरोपी आज भागने की फिराक में थे. पुलिस ने तीनों आरोपियों को मोदीनगर बस अड्डे से गिरफ्तार किया है.

एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना के मुताबिक, "मोदीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गदाना गांव में 19 अगस्त 2025 को मृतका स्वाति का शव घर में मिला था. मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था. घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें मृतका का पति जितेंद्र, ससुर भीमसेन और शोभा को गिरफ्तार किया गया है."



पुलिस के मुताबिक जितेंद्र और स्वामी का पहले भी आपस में विवाद हो गया था. हालांकि, परिवार वालों और पुलिस द्वारा मामले को सुलझा दिया गया था. पोस्टमार्टम में साफ हुआ है धारदार हथियार से स्वाति की हत्या की गई थी.

