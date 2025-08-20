ETV Bharat / state

दहेज हत्या का मामला; देवर और देवरानी को आजीवन कारावास, बयान से मुकरने पर पिता के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश - DOWRY MURDER CASE IN BARABANKI

बाराबंकी में दहेज हत्या के मामले में एक देवर और देवरानी को उम्रकैद की सजा हुई है. दोनों पर 10-10 हजार का अर्थदंड लगाया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
बाराबंकी की अदालत का फैसला (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 10:23 PM IST

बाराबंकी: लगभग 06 वर्ष पूर्व एक विवाहिता को दहेज के लिए जलाकर मार डालने के आरोपी देवर और देवरानी को दोषी करार देते हुए यूपी की बाराबंकी की एक अदालत ने आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

इस मामले में वादी पिता मुकदमे के दौरान अपने बयानों से मुकर गया लिहाजा कोर्ट ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश (फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट) अंजनी कुमार सिंह ने सुनाया.

मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप: एडीजीसी वरुण मिश्र ने बताया कि रायबरेली जिले के शिवगढ़ थाने के ग्राम नेमुलापुर निवासी संतदीन ने हैदरगढ़ थाने में 20 फरवरी 2019 को तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी 25 वर्षीय पुत्री ममता का विवाह लगभग 06 वर्ष पूर्व हैदरगढ़ थाने के ग्राम महिमापुर निवासी संजय के साथ की थी. शादी के बाद से ही वादी की पुत्री को उसकी सास, देवर नान्हू, देवरानी, ननद उषा देवी और ननदोई अरविंद कुमार मार पीट कर उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया करते थे.

आरोपियों ने आग लगाकर जिंदा जलाया: 19 फरवरी 2019 को इन सभी ने वादी की पुत्री से मारपीट की. उसको आग लगाकर जान से मारने का प्रयास किया. वादी की पुत्री 80 फीसदी जल गई और उसका लखनऊ के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है. मामले की जानकारी पर वादी अस्पताल पहुंचा. वहां उसकी पुत्री गम्भीर हालत में थी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई.

पुलिस ने चार्जशीट में बाकी आरोपियों के नाम हटाए थे: वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की, लेकिन ममता की मौत के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा की बढ़ोतरी करते हुए ममता के देवर नान्हू उर्फ कृष्ण कुमार और देवरानी शिवदेवी केखिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. विवेचना में पुलिस ने ममता की सास श्यामादेवी, ननद उषा देवी और ननदोई अरविंद कुमार की वारदात में संलिप्तता न पाते हुए उनके नाम निकाल दिए.

ममता के पिता के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश: न्यायालय में विचारण के दौरान वादी मुकदमा पिता संतदीन और अन्य गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे. ममता के मृत्यु से पहले दिए गए बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी देवर नान्हू उर्फ कृष्ण कुमार और देवरानी शिवदेवी पत्नी नान्हू को घटना के दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया. वहीं अपने बयान से मुकर जाने के कारण कोर्ट ने वादी मुकदमा पिता संतदीन पर भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.

