बीकानेर: रेलवे बोर्ड ने बीकानेर पूर्व रेलवे स्टेशन से लालगढ़ तक रेल लाइन के दोहरीकरण की स्वीकृति जारी कर दी है. यह दोहरीकरण 11 किलोमीटर लंबी लाइन पर होगा. इससे ट्रेनों के संचालन समय में सुधार होगा. अनावश्यक विलंब पर काफी हद तक रोक लग सकेगी. बीकानेर को लेकर रेलवे प्रशासन की यह लगातार दूसरे दिन बड़ी सौगात है. इससे पहले एक अंडरपास का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था. साथ ही बीकानेर से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन की भी घोषणा की गई थी. इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए रेलवे लाइन दोहरीकरण का कार्य स्वीकृत होने की जानकारी दी है.

बता दें कि बीकानेर में सबसे बड़ी समस्या रेल फाटकों के बंद रहने की है. इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज और अन्य विकल्पों पर कई बार चर्चा हुई, लेकिन आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकल सका था. पिछले दिनों इस समस्या के समाधान के लिए एक अंडरपास का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और अब गुरुवार को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. रेलवे बोर्ड ने बीकानेर पूर्व रेलवे स्टेशन से लालगढ़ तक रेल लाइन के दोहरीकरण की स्वीकृति जारी कर दी है. यह लाइन करीब 11 किलोमीटर लंबी होगी. इस रेल लाइन के दोहरीकरण से ट्रेन संचालन के समय में तो बचत होगी ही, रेल फाटकों के बंद रहने की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी.

पढ़ें: अब महज कुछ घंटों का होगा बीकानेर से राजधानी दिल्ली का सफर, वंदे भारत ट्रेन को मिली स्वीकृति

278 करोड़ की लागत: रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य में 278 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 195 करोड़ रुपए सिविल वर्क पर खर्च होंगे. वहीं, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन पर 54 करोड़ और इलेक्ट्रिफिकेशन व अन्य सामान्य खर्चों पर 29 करोड़ रुपए की लागत आएगी. दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बीकानेर के लिए वंदे भारत ट्रेन की स्वीकृति के लिए आभार जताया. इसी दौरान रेल मंत्री ने मेघवाल को रेल लाइन दोहरीकरण कार्य की स्वीकृति की जानकारी दी.

टूटेगा बाजार, कई दुकानें होंगी प्रभावित: पूर्व में अंडरपास स्वीकृत होने के बाद प्रशासन ने अधिग्रहण होने वाली जमीन को चिह्नित किया था. इसमें करीब तीन दर्जन प्रतिष्ठान और मकान शामिल हैं. अब रेल लाइन दोहरीकरण के कार्य होने पर अधिग्रहण होने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों की संख्या और भी बढ़ जाएगी.