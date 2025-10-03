ETV Bharat / state

रायबरेली प्रयागराज रेल मार्ग का दोहरीकरण का कार्य 4 माह में होगा शुरू

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में लगभग 1350 स्टेशनों पर काम हो रहा है.

अशोक कुमार वर्मा DRM उत्तर रेलवे
अशोक कुमार वर्मा DRM उत्तर रेलवे (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read
रायबरेली: उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) ने ऊंचाहार स्टेशन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि रायबरेली से वाया ऊंचाहार होकर प्रयागराज जाने वाली रेलवे लाइन को डबलीकरण के लिए अगले 4 महीने में कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

1350 स्टेशनों पर हो रहा है काम: डीआरएम अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में लगभग 1350 स्टेशनों पर काम हो रहा है, जिसमें लखनऊ मंडल के 40 स्टेशन शामिल हैं. ऊंचाहार समेत चार ऐसे स्टेशन थे. जहां काम शुरू होने में देरी हो रही थी. इसका मुख्य कारण यह था कि इन स्टेशनों पर डबलिंग (दोहरीकरण) और तीसरी लाइन का काम प्रस्तावित है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले अगर कोई निर्माण कार्य किया जाता और फिर डबलिंग के कारण तोड़ना पड़ता, तो वह उचित नहीं होता.

अशोक कुमार वर्मा DRM उत्तर रेलवे (Video Credit; ETV Bharat)

आतंकवादी गतिविधि होने का कोई सबूत नहीं: वंदे भारत ट्रेनों में पत्थर बाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर डीआरएम ने कहा कि आरपीएफ (RPF) और जीआरपी (GRP) मामले की जांच कर रही हैं. पत्थर बाजी व ट्रैक पर भारी वस्तु को रखना एक गंभीर घटना है. ऐसे ज्यादातर मामलों में शरारती तत्वों का हाथ होता है. जागरूकता फैलाने के लिए आस-पास के गांवों और स्कूलों में लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है. वंदे भारत ट्रेनों में कैमरे लगे होने के कारण पत्थर मारने वाले बच्चों की पहचान हो जाती है और उनके माता-पिता को भी इस बारे में जागरूक किया जाता है. अभी तक इस क्षेत्र में रेलवे लाइन पर आतंकवादी गतिविधि होने का कोई सबूत नहीं मिला है.

12 नए कमरों का निर्माण किया जा रहा है: डीआरएम ने कहा कि रेलवे कॉलोनी में अभी 12 नए कमरों का निर्माण किया जा रहा है जल्दी से 24 तक बढ़ाना है. उन्होंने इस मौके पर ऊंचाहार स्टेशन के साथ-साथ रेलवे कालोनी का भी निरीक्षण किया. डीआरएम अशोक कुमार वर्मा स्पेशल ट्रेन से ऊंचाहार पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने यहां के अधिकारियों में कर्मचारियों से मुलाकात भी की.

