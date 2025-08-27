ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा पर डबल मुसीबत, बाढ़ के बीच एनएचएम कर्मियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं बाधित - DOUBLE TROUBLE IN DANTEWADA

दंतेवाड़ा में बाढ़ के बीच एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित है.

NHM WORKERS STRIKE
दंतेवाड़ा में बाढ़ और हड़ताल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read

दंतेवाड़ा: बस्तर में आफत की बारिश से कई जिले बुरी तरह प्रभावित है. दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा बारिश से आई बाढ़ का असर पड़ा है. इस बाढ़ की आपदा में दूसरी मुसीबत एनएचएम कर्मियों की हड़ताल को लेकर है. एनएचएम के संविदा कर्मियों की हड़ताल से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है.

बाढ़ के बीच अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित: बाढ़ के समय में लोगों को हेल्थ से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जब वे लोग अस्पताल आ रहे हैं तो उन्हें कर्मियों की कमी से इलाज मिलने में देरी हो रही है. एनएचएम कर्मियों ने साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी दस सूत्रीय मांगें नहीं मानी जाएगी. तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी.

महिला कर्मियों ने मेहंदी लगाकर जताया विरोध: प्रदर्शन कर रही महिला कर्मियों ने मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया. महिलाओं ने अपने हाथों पर मेहंदी रचाकर सरकार को संदेश दिया कि लंबे समय से कार्यरत NHM कर्मचारियों का नियमितीकरण (Regularization) किया जाए. महिलाओं ने कहा कि जिस तरह मेहंदी का रंग समय के साथ गहरा होता है, वैसे ही NHM कर्मचारियों की मांग भी समय के साथ और मजबूत हो गई है. अब समय आ गया है कि सरकार उनकी सेवाओं को मान्यता देते हुए उन्हें नियमित करें, ताकि वे निश्चिंत होकर जनता की सेवा कर सकें.

सरकार को शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा आंदोलन को और भी मजबूत रूप दिया जाएगा- हड़ताली एनएचएम महिला कर्मी

बाढ़ के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने से लोगों को परेशानी हो रही है. अब देखना होगा कि सरकार एनएचएम कर्मियों की मांग पर कब ध्यान देती है. जिससे लोगों को मुसीबत के समय परेशान न होना पड़े

